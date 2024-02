Pour la Saint-Valentin, voici 7 parfums à (s’)offrir

Qu’importe votre genre, ces parfums pourraient vous plaire par leur sillage romantique qui tombe à pic pour la Saint-Valentin mais aussi pour toute autre occasion. L’occasion de (re)découvrir des légendes de la parfumerie, des maisons de niche ou encore des outsiders.

Oui, on peut rejouer l’éternel débat d’offrir ou ne pas offrir un parfum pour la Saint-Valentin. Toujours est-il que cela reste l’un des cadeaux les plus offerts à cette occasion. Alors si vous êtes en panne d’inspiration, voici une sélection de 7 sent-bons parmi lesquels piocher à la dernière minute si besoin, que ce soit pour la fête des amours ou pour n’importe quelle autre occasion.

À lire aussi : 7 parfums homme pour la Saint-Valentin (ou pas)

Eyes closed de Byredo

Eau de Parfum Eyes Closed — Byredo — 155 € les 50 ml.

Ben Gorham a fondé en 2006 la maison Byredo qui propose des parfums pleins de poésie, comme ce récent Eyes Closed. On y trouve de la cannelle et de la cardamome en tête. En cœur, de la carotte, du beurre d’iris et du gingembre. Et en fond, une alliance de papyrus et de patchouli. Pour un résultat aussi énigmatique qu’envoûtant.

Avec Amour de Violette_fr

Huile de parfum Avec Amour — Violette_fr — 60 € les 15 ml.

Créée par Violette, la make-up artist parisienne installée à New-York, Violette_fr propose en plus de soins et de maquillage cette huile de parfum à la fragrance musquée et notes de vétiver. Son sillage sensuel, au fond légèrement terreux, se compose d’ambre, de santal et de vétiver, avec un cœur d’ylang-ylang et des notes de bergamote qui jaillissent en tête.

Archives 69 d’État libre d’orange

Eau de parfum Archives 69 — État libre d’orange — 98 € les 50 ml.

Avec un nom en clin d’œil à l’adresse historique de cette maison de parfums de niche (69 rue des archives, 75003 Paris), le parfum Archives 69 s’ouvre sur des notes de tête de mandarine, baies rose et piment, avec en cœur un accord d’orchidée et de vanille, de pruneau et d’encens, ainsi qu’un fond de camphre, de patchouli et de muscs.

Vanilla Powder de Matière Première

Eau de parfum Vanilla Powder — Matière Première — 155 € les 50 ml.

Dernier-né des parfums de la maison Matière Première, Vanilla Powder met la vanille en majesté. Il s’agit d’une variété de Madgascar labellisée Fair for Live, associée à de la poudre de noix de coco, et surtout un fond de bois clair de Palo Santo pour lui apoprter de la structure, ainsi que des notes de muscs blancs pour un supplément de sensualité. En résulte une fragrance addictive sans être écœurante, lumineuse tout en étant pleine de contraste.

Violette Volynka de Hermès

Eau de toilette Violette Volynka — Hermès — 285 € les 100 ml.

Récente « Hermessence », cette fragrance frotte le célèbre cuir Volynka de la maison Hermès, tanné à l’écorce de chêne et au bois de bouleau, à la violette qu’on associe tant à l’odeur de la poudre. Floral et cuiré, ce parfum d’une élégance rare tient de l’équilibre parfait entre la sévérité et la sensualité.

Sur tes lèvres D’Orsay

Eau de parfum Sur tes lèvres — D’Orsay — 110 € les 50 ml.

Imaginé par le maître parfumeur Dominique Ropion, le parfum Sur tes lèvres se compose d’iris, de jasmin et de cashmeran (qui donne une impression de boisé crémeux) pour évoquer la réminiscence d’un baiser. À noter que la maison D’Orsay est à l’origine de la première fragrance pour couple, puisque c’est en 1830 que son fondateur, Alfred d’Orsay, imagine un parfum censé refléter ses amours interdites avec Marguerite de Blessington. C’est donc un joli bout d’histoire romantique à porter sans modération.

La fille tour de fer de Serge Lutens

Eau de parfum La fille tour de fer — Serge Lutens — 142 € les 50 ml.

Aujourd’hui âgée de 81 ans, la légende vivante de la parfumerie Serge Lutens continue d’inventer de nouvelles histoires olfactives, après avoir commencé avec éclat dès 1982. En ce début d’année 2024, il lance la nouvelle eau de parfum La fille tour de fer, inspirée par la figure de la Parisienne ainsi que la tour Eiffel. La fragrance se structure autour d’essence naturelle de baies roses, d’absolue de roses turques et bulgares, ainsi que des notes d’iris, pour un résultat floral et hiératique.

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos podcasts. Toutes nos séries, à écouter d’urgence ici.