Soldes 2023 : 7 parfums homme pour la Saint-Valentin (ou pas)

Offrir un parfum à la Saint-Valentin, c’est à la fois l’idée la moins originale mais aussi l’une des plus simples et efficaces. Alors voici quelques inspirations de sent-bon à se procurer durant la période de promotions que sont les soldes d’hiver, du 11 janvier au 7 février 2023.

La Saint-Valentin, une fête commerciale ? Sans blague. Évidemment, on n’a pas besoin d’occasion particulière pour offrir des cadeaux à des personnes que l’on aime. On peut d’ailleurs réaliser soi-même un présent comme un bon petit plat ou un massage. Personne ne vous oblige à payer quelque chose. Ceci étant rappelé, si jamais vous êtes en panne d’inspiration et souhaitez profiter des soldes (qui vont du 11 janvier au 7 février 2023) pour acheter un coffret parfum à prix réduit pour une personne qui vous est chère (qu’il s’agisse d’un homme ou d’une personne de n’importe quel genre d’ailleurs), voici quelques idées !

7 parfums homme soldés histoire de prendre de l’avance pour la Saint-Valentin

Coffret eau de toilette H24 100 ml + eau de toilette miniature assortie 12,5 ml — Hermès — 74,90 € 107 € .

Coffret eau de toilette La nuit de l’homme 100 ml + stick déodorant assorti 75 g — 73,50 € 105 € .

Coffret eau de toilette Le Mâle 125 ml + gel douche assorti 75 ml — Jean Paul Gaultier — 66,50 € 95 € .

Coffret eau de toilette Intense Gentleman Givenchy 100 ml + gel douche corps et cheveux assorti 75 ml — Givenchy — 67,90 € 97 € .

Coffret eau de parfum Explorer 100 ml + gel douche et miniature de parfum assortis — Montblanc — 72,80 € 104 €.

Coffret eau de parfum Y 100 ml + baume après rasage de 50 ml et format voyage de l’eau de parfum de 10 ml assortis — Yves Saint Laurent — 85,40 € 122 €.

Coffret eau de toilette BOSS Bottled 100 ml + eau de toilette assorti 30 ml — 60,20 € 86 € .

Et vous, offrez-vous un cadeau à votre moitié pour la Saint-Valentin ?

À lire aussi : Pourquoi la salle de bain est le pire endroit où conserver son parfum

Crédit photo de Une : Sephora.

Construisez avec nous l’avenir de Madmoizelle en répondant à ces questions !