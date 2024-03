Les 6 parfums les plus populaires du printemps

Dans quelques jours, ce sera le grand retour du printemps (du moins en théorie). L’occasion de s’offrir un nouveau parfum, plus léger et délicat, qui vous fera basculer d’une saison à une autre en quelques vaporisations. En voilà 6.

Qui dit printemps dit renouveau. Pour marquer le vôtre, découvrez 6 fragrances qui vous permettront d’embrasser pleinement la personne solaire qui est en vous !

Le parfum Neroli Plein Sud de Guerlain

Nouveauté de la maison Guerlain, Néroli Plein Sud est un parfum à la fois épicé et boisé qui a une grande personnalité. Sulfureux, il transforme le néroli bio du Maroc en une essence capiteuse grâce aux nuances de bois, de fleur d’oranger et d’épices (curcuma, cannelle et gingembre). Ce dernier nous entraine sur les traces d’un certain Antoine de Saint-Exupéry qui avait soufflé à l’oreille de Guerlain, l’idée du parfum iconique Vol de Nuit.

Le parfum Glossier You de Glossier

Glossier You fait partie des parfums de peau, ces fragrances très discrètes, qui s’adaptent à votre effluve naturelle tout en rappelant l’odeur d’un drap fraîchement lavé. Si vous aimez sentir le propre, c’est clairement le parfum qui est fait pour vous. Superposable avec d’autres jus comme le musc, il peut également se porter seul, ce qui lui offre un côté plus confidentiel. Doté d’un ingrédient capable de sublimer votre odeur naturelle, ce jus vous vaudra pas mal de compliments au quotidien.

Le parfum Eden Sparkling Lychee de Kayali

Gourmand, fruité et sucré à la fois le parfum Eden Sparkling Lychee de Kayali mélange en son sein l’odeur divine des litchis sucrés, de cassis acidulé et de violette confite. Imaginée par Mona Kattan, fondatrice de la marque en collaboration avec la parfumeuse senior Gabriela Chelariu, cette fragrance s’inspire d’un voyage en Thaïlande effectué par cette dernière. En résulte un parfum vibrant, sucré et exotique qui matche parfaitement avec l’arrivée des beaux jours.

Le parfum Gucci Flora Gorgeous Magnolia de Gucci

L’essence de magnolia, se mêle dans ce troisième parfum de la collection Flora Fantasy de Gucci, à des accords de mûre et d’essence de patchouli afin de créer Gorgeous Magnolia. Une fragrance jeune et pétillante qui incarne le bouquet floral dont vous avez besoin pour accompagner votre printemps.

Le parfum Do Son de Diptyque

Comment décrire Do Son de façon à faire honneur à la complexité de ses nuances ? Imaginez un parfum mêlant la fraîcheur de la fleur d’oranger, au bois ambré profond, au jasmin et à la tubéreuse, vous l’avez ? Cette odeur divine et enchanteresse a été pensée par l’équipe de Diptyque afin de rendre hommage à Yves Coueslant, un des fondateurs de la marque, qui passait tous ses étés en Indochine lorsqu’il était enfant. Un parfum capiteux, mixte et présent, qui rappelle étrangement l’odeur assez universelle d’un matin fleuris de printemps.

Le parfum Fleur D’oranger de L’Essence des notes

Élégante et équilibrée, la fleur d’orange de L’essence des notes n’est pas qu’un parfum, c’est aussi un excellent moyen de respirer, de prendre du recul et de s’apaiser. Grâce à un assemblage de 4 huiles essentielles aux propriétés anti-stress, ce parfum vous transporte en Méditerranée, et plus précisément à Grâce, là où il a été confectionné.

