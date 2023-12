Cadeaux de Noël : 7 parfums de niche à offrir à une personne de bon goût

Pour les fêtes de fin d’année, en particulier Noël, vous cherchez peut-être des idées cadeaux. Quand on connaît bien une personne, ses goûts, surtout en matière de parfums, on peut tenter de lui offrir une nouvelle fragrance. En voici 7 issues de maisons de niche pour vous inspirer.

Si offrir un parfum à quelqu’un a mauvaise réputation, cela a l’avantage d’être toujours bien emballé, d’être facile à transporter et paraître toujours précieux, trouvable jusqu’au dernier moment, de ne pas poser de problème de taille (contrairement aux vêtements), et d’accompagner la personne gâtée pour un long moment.

À lire aussi : Jacquemus, Coperni, Burberry… Pourquoi les animaux mignons règnent sur les campagnes mode de Noël

« Falcon Leather » de Matière Première

Eau de parfum « Falcon Leather » — Matière Première — 145 € les 50 ml.

À travers le parfum Falcon Leather, le parfumeur Aurélien Guichard qui a fondé sa maison Matière Première en 2019 s’est inspiré des gants de fauconniers pour créer une fragrance qui fleure bon le cuir grâce à l’essence de bouleau goudron finlandais. Pour sublimer cette odeur, on trouve en tête du safran, et un cœur double pour évoquer les deux faces de cette matière. D’un côté le cuir lisse pleine fleur grâce au ciste labdanum andalou et de l’autre le côté daim tout doux grâce à de l’absolu de benjoin du Laos.

« Bal d’Afrique » de Byredo

Eau de parfum « Bal d’Afrique » en trois flacons de 12 ml chacun et leur étui en cuir — Byredo — 159 €.

Des notes d’œillets et de bergamote en tête, de violette en cœur, et un fond de bois de cèdre et de vétiver… Lancé en 2009, le parfum « Bal d’Afrique » composé par le nez Jérôme Epinette fait partie des références emblématiques de la maison Byredo, fondée à Stockholm en 2006 par Ben Gorham. Cette fragrance culte se décline dans un magnifique format voyage en édition limitée, fabriqué à la main en cuir, arborant une illustration gravée des tapisseries folkloriques de l’artiste suédois John Bauer. Un cadeau à emporter partout avec soi quand on a l’esprit voyageur.

« Philosykos » de Dyptique

Eau de toilette « Philosykos » — Dyptique — 98 € les 50 ml.

Derrière son nom qui vous rappellera peut-être vos cours de philosophie du lycée, ce parfum fleure bon le figuier dans son intégralité. On y retrouve en effet la fraîcheur verte des feuilles, la saveur lactée des fruits, mais aussi la densité du bois blanc. Rien de plus naturel puisque son nom signifie en grec « l’ami du figuier ». À offrir à quelqu’un avec qui vous rêvez d’escapades plus ou moins philosophiques en Méditerranée.

« Bloomastral » de J.U.S

Eau de parfum « Bloomastral » — J.U.S — 50 € les 25 ml.

Brigitte Wormser, Thierry de Baschmakoff, Jean-Baptiste Roux ont fondé ensemble la maison française de parfums J.U.S (Joyau Unique & Sensoriel) qui réunit plusieurs talents de la parfumerie pour créer des fragrances originales. À l’instar de Bloomastral, composé par la nez Alexandra Carlin, qui met en majesté le Galant de Nuit. Derrière ce nom poétique se cache une variété de jasmin qui ne dévoile son parfum qu’à la nuit tombée. La parfumeuse a tenté d’en recréer l’élégante fraîcheur, en l’accompagnant d’osmanthus et de santal, donnant naissance à un parfum floral solaire (et rechargeable). À offrir à une personne pleine de galanterie, de jour comme de nuit.

À lire aussi : Cinq podcasts pour survivre à Noël en famille et aux fêtes de fin d’année

« Synchrony » de Björk and Berries

Eau de parfum « Synchrony » — Björk and Berries — 125 € les 50 ml.

La maison suédoise Björk and Berries s’est demandée ce qui fait l’odeur d’une belle ville et a tenté de le capturer en parfum. En résulte cette fragrance au doux nom de « Synchrony » qui s’ouvre en tête sur des notes de cannelle, de gingembre et de cardamome pour un départ bien épicé, des notes de carotte et de beurre d’iris en cœur, et un fond réconfortant de patchouli et de bois de cèdre. Une eau de parfum à offrir à un amoureux des grandes villes qui le mettent pourtant toujours (un petit peu) en retard.

« Yuzu Fou » de Parfum d’Empire

Fondée par le nez Marc-Antoine Corticchiato, la maison Parfum d’Empire a le don pour créer des fragrances iconoclastes. En témoigne « Yuzu Fou » qui s’ouvre sur des notes de kumquat et d’orange, avec un cœur de yuzu, complimenté par de la menthe, de la verveine, et du bambou pour toujours plus de fraîcheur. Et pour donner un peu de structure à tout ce peps fruité, du cèdre blond sert de fond, accompagné de néroli pour un supplément de soleil, et du musc blanc pour apporter un peu de rondeur. À offrir à une personne intrépide et toujours fusante dans tous les sens.

Eau de parfum « Yuzu Fou » — Parfum d’Empire — 100 € les 50 ml.

« Hermann à mes côtés me paraissait une ombre » d’État libre d’Orange

Eau de parfum « Hermann à mes côtés me paraissait une ombre » — État libre d’Orange — 98 € les 50 ml.

Maison de parfum française, fondée par Etienne de Swardt en 2006, État libre d’Orange a l’habitude d’étonner autant pour l’originalité de ses fragrances que pour leurs noms (comme « Les fleurs du déchet — I am trash », « Putain des palaces », ou encore « Fat Electrician »). Avec son nom qui reprend un vers d’un poème de Victor Hugo, « Hermann à mes côtés me paraissait une ombre » confirme la règle. Des notes de poivre noir et de bourgeons de cassis en forment la tête, de rose et d’encens en font le cœur si spirituel, et du vétiver et du patchouli servent de fond à cette fragrance aussi dramatique qu’une cathédrale. À offrir à une personne passionnée de littérature ou du silence des églises.

Écoutez l’Apéro des Daronnes, l’émission de Madmoizelle qui veut faire tomber les tabous autour de la parentalité.