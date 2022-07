Santé mentale : et si le régime alimentaire méditerranéen pouvait aider à aller mieux ?

Le régime méditerranéen a prouvé depuis de nombreuses années qu’il faisait partie des plus bénéfiques pour la santé. Mais saviez-vous qu’il pouvait également favoriser le maintien d’une bonne santé mentale ?

La santé mentale est un vaste sujet dont on parle beaucoup depuis quelques années. Et c’est tant mieux, car il a longtemps fait l’objet de tabous. En 2018, l’University College London, s’est intéressée aux répercussions de l’alimentation sur le moral. Et les résultats de ses recherches sont plutôt étonnants. Il se trouve que les personnes ayant adopté un régime méditerranéen strict (attention, on ne parle pas de régime pour maigrir mais d’une alimentation axée sur des produits frais, de saison, riche en bons gras), ont jusqu’à 33% de risques en moins d’être diagnostiquées dépressives.

Un essai clinique de l’Université de technologie de Sydney datant de 2022 et publié dans le journal AJCN, montre également de son côté, qu’un tel régime peut améliorer la qualité de vie et diminuer la sévérité de la dépression chez les jeunes hommes. Ce dernier a été réalisé sur un panel de 75 participants dont la moyenne d’âge est de 22 ans. C’est toutefois bien dommage qu’une même étude n’ait pas encore été réalisée chez les femmes. Car elles sont deux fois plus nombreuses à être touchées par un épisode dépressif (13% contre 6,4% des hommes), d’après une étude de Santé publique France.

Mais comment l’alimentation peut avoir de tels effets ?

Une réduction significative des inflammations

Nous le savons depuis un moment : l’intestin est notre deuxième cerveau. Lorsqu’une inflammation s’installe dans l’organisme, elle perturbe le fonctionnement du cerveau et alterne les systèmes neuronaux impliqués dans la régulation de l’humeur. Pour lutter contre cette problématique, les scientifiques ont découvert que le régime méditerranéen modifie et améliore la composition du microbiote intestinal engendrant donc moins d’inflammations chroniques. Le psycho-nutritionniste Itziar Digón valide cette théorie auprès du magazine Vogue France :

« Tous les ingrédients inclus dans le régime méditerranéen réduisent l’inflammation qui se forme dans l’organisme et empêchent celle-ci de remonter jusqu’au cerveau, prévenant ainsi les troubles émotionnels. Un intestin enflammé entraîne un cerveau enflammé qui n’est plus en mesure de prendre les bonnes décisions. En revanche, lorsqu’on s’alimente bien, on a plus d’énergie et on est de meilleure humeur. »

Comment adopter le régime méditerranéen ?

Le régime méditerranéen repose sur un concept simple : manger le plus de fruits et légumes de saison possible (au moins 50% de l’alimentation doit en être constituée), et éviter au maximum les aliments transformés. Mais ça n’est pas tout !

La consommation de légumineuses est préconisée à hauteur de deux fois par semaine tout comme celle de poissons qui sont constitués d’oméga-3, des bons gras dont notre organisme a besoin pour combattre les maladies cardiovasculaires. Ajoutez à cela des céréales complètes dont l’enveloppe et le germe ont été conservés, ainsi que l’utilisation d’huile d’olive extra-vierge pressée à froid, mêlés à une activité physique régulière et à une bonne dose de repos… et vous avez votre régime méditerranéen.

Vous avez envie de tester ?

