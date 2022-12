Cinq podcasts pour survivre à Noël en famille et aux fêtes de fin d’année

Noël en famille peut s’avérer compliqué à cause de parents sexistes, oncles racistes, et autre belle-famille qui nous traite de parasite. Mais ces podcasts peuvent vous aider à relativiser cette période.

« Guide de survie aux fêtes de famille »

Faut-il répondre, et si oui, comment, aux propos sexistes, racistes et homophobes prononcés autour de la table de fête ? « Kiffe ta race » s’est associé à deux autres podcasts de Binge Audio, « Les Couilles sur la table » et « Camille », dans un épisode spécial : Guide de survie aux fêtes de famille. Les journalistes Grace Ly, Rokhaya Diallo, Camille Regache et Victoire Tuaillon échangent ainsi sur leurs techniques et conseils pour rendre les conversations constructives sans s’y épuiser, et savoir quand il vaut mieux s’en extraire et comment.

« Rends l’argent »

Que vous soyez en couple ou célibataire, la période de Noël peut aussi représenter un challenge pour vos finances personnelles, vu les nombreux cadeaux que vous êtes peut-être susceptibles d’avoir à faire, que ce soit pour vos propres enfants ou ceux des autres.

Si jamais vous souhaitez profiter de cette période pour parfaire votre éducation financière, le podcast de Titiou Lecoq, « Rends l’argent », produit par Slate.fr, pourrait bien vous aider à répondre combien le couple représente une vaste arnaque pour les femmes, aussi bien aux membres de votre famille qui vous demandent quand est-ce que vous allez leur présenter quelqu’un, qu’à d’éventuels beaux-parents qui vous verraient comme un parasite.





« Thune »

Au rayon des podcasts qui parelent d’argent, compte aussi « Thune ». Celui-ci ne va pas vous apprendre en 10 leçons à devenir riche (« La Martingale » de Matthieu Stefani le fait très bien si cela vous intéresse), ni vous donner les clefs pour investir dans les cryptos. Il questionne plutôt le rapport à l’argent de personnes anonymes qui en disent long sur notre société et nos propres relations.

Pour Noël, l’épisode sur les affaires de succession chez les ultra-riches aide à relativiser sa propre famille réunie pour les fêtes. Les journalistes Raphaëlle Bacqué et Vanessa Schneider, grands reporters au Monde, y décryptent les liens de sang, de pouvoir, et d’héritage des plus grandes fortunes de France : les Arnaud, Bolloré, Lagardère, Bouygues, Bettencourt, et consorts.

« Self-care ta mère »

L’automne-hiver peut être source de dépression saisonnière pour certaines personnes et/ou représenter une sorte de « cuffing season » : une période où l’on aimerait bien avoir un partenaire sous la couette avec soi. C’est aussi un espace-temps qui peut donner envie de faire le bilan de sa vie, éventuellement parce qu’on retourne chez ses parents, retrouve de vieilles connaissances, et aussi parce que la période de fin d’année et la perspective du nouvel An peut donner cet élan.

Pour ces raisons ou d’autres encore, vous pourriez être intéressés par le podcast « Self-care ta mère » co-animé par la journaliste Judith Duportail. Elle y interroge des spécialistes de la santé mentale sur des thématiques différentes et affiche un goût prononcé pour les titres provocateurs : « Êtes-vous en burn out ou êtes-vous une petite nature ? » ; « Votre vie sexuelle est-elle un échec ? » ou encore « Êtes-vous l’ex toxique de tous vos ex ? ». Le dernier épisode peut autant déprimer que consoler, et tombe à point nommer pour la saison des bilans de fin d’année : « Comment apprivoiser la peur de la mort ? ».

« La Leçon »

Qui dit saison des bilans, dit aussi comptabiliser ses réussites et ses échecs. Et le podcast « La leçon » s’intéresse justement à l’art d’échouer puis rebondir. La journaliste Pauline Grisoni y interviewe des personnalités sur leur plus grand échec qui leur a permis de se remettre en question, avant de se relancer. Et par exemple, l’épisode avec la chanteuse Aloïse Sauvage sonne bel et bien comme une leçon de résilience.

