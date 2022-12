Les meilleures marques de talons confortables à connaître pour les fêtes de fin d’année et au-delà

Clarks, Geox et Cole Haan comptent parmi les marques de chaussures à talon les plus confortables. La preuve par 6 paires de bottines, escarpins et mules, parfaits pour les fêtes de fin d’année (ou même la vie quotidienne).

Quelle est la marque de talon la plus confortable ? Où trouver des escarpins confortables ? Quels talons ne font pas mal ? Que celle qui n’a jamais souffert en talon nous jette le premier escarpin. C’est bien connu : plus une paire de chaussures est haute, plus elle peut s’avérer douloureuse, pour diverses raisons. À commencer par le fait que le corps humain est plutôt fait pour marcher à plat, tout simplement (choquant, n’est-ce pas). Mais, pour toutes celles qui souhaitent quand même porter des chaussures à talon, certaines marques ont l’art d’en dessiner des plus confortables que d’autres. Voici donc le top des marques de chaussures à talon les plus confortables.

Clarks propose des chaussures à talon confortables

Bien connues pour ses souliers plats type Desert Boot et Wallabee ultra-confortables, la marque britannique Clarks fondée en 1825 décline également son savoir-faire pour des chaussures à talon, dans un large panel de pointures (du 35 au 44, avec l’option de choisir un chaussant large ou non). On y trouve, dans des couleurs qui vont avec tout ou presque, de bons basiques, étudiés pour être stables, seyants et sécurisants. La plupart disposent d’une semelle en caoutchouc pour procurer une bonne adhérence, tandis qu’une couche intérieure de mousse Cushion Soft™ apporte un confort bienvenu.

Sandales à talons carrés de 7 cm, en cuir noir — Clarks — 69,95 €.

Escarpins à talon bloc de 8 cm en cuir — Clarks — 99,95 €.

Les chaussures à talon Geox pour être à l’aise sans trop transpirer

Fondée en 1995, la marque italienne Geox est bien connue pour ses chaussures « respirantes » afin d’éviter de trop transpirer. Mais leur confort ne s’arrête pas là, puisqu’elles sont aussi dessinées pour trouver le meilleur compromis entre design intemporel et respect de la forme du pied, afin de le soutenir aux mieux en toutes conditions. Et si c’est une marque bien connue du grand public, c’est aussi parce qu’elle est facile à trouver dans de nombreux points de vente physiques différents, ce qui permet de prendre le temps de venir essayer afin de tester et approuver soi-même, que l’on se sent bien confortable dedans, afin de choisir la bonne pointure et le bon design.

Escarpins en cuir à bout pointu et talon de 9 cm — Geox — 109,90 €.

Bottines en cuir à bout pointu et talon de 9 cm — Geox — 139,90 €.

Cole Haan, des talons confortables avec un style contemporain

Fondée en 1928 d’abord comme une entreprise de souliers pour homme, la marque états-unienne Cole Haan doit son nom à ses deux cofondateurs Trafton Cole et Eddie Haan. Si elle n’a pas de boutiques physiques en France, cela ne l’empêche pas d’y livrer sans difficultés ni mauvaise surprise ses chaussures pour tous les genres, bien connus pour leur grand degré de confort, et décliné dans un large panel de pointures jusque dans les escarpins (du 36 au 44 généralement). On apprécie au passage la semelle extérieure en caoutchouc texturé pour éviter les dérapages incontrôlés.

Mules à détails cristaux en satin, semelle intérieure rembourrée — Cole Haan — 280 €.

Bottine en cuir à talon sculptural de 8,5 cm — Cole Haan — 390 €.

5 conseils pour se sentir mieux en chaussures à talon

Se tourner vers des cuirs de qualité plutôt que du synthétique permet d’assouplir la matière, afin de mieux épouser la forme de votre anatomie.

Il y a sans doute une hauteur de talon plus confortable pour vous que pour les autres. En fonction de votre taille, votre centre de gravité et d’autres paramètres anatomiques obscurs, peut-être que vous vous sentez plus à l’aise sur du 8 cm que du 6, par exemple. De façon générale, plus on est grande, plus on peut supporter de hauts talons (sans que ce ne soit une règle absolue, évidemment) : puisque 10 cm en plus quand on fait 1,75 m ne fait pas une différence aussi vertigineuse que lorsque l’on mesure 1,55 m. C’est pour ça qu’il peut être intéressant d’essayer différentes hauteurs de talon afin de trouver celle qui nous convient le mieux.

Pour choisir la bonne pointure, mieux vaut essayer en fin de journée (quand le pied est plus gonflé, et oser faire quelques pas, afin de s’assurer que l’on pourra assumer les souliers envisagés plus d’une heure (mais il n’y a rien de mal à avoir une paire de baskets ou de ballerines, afin de vous éclater toute la nuit après avoir posé pour les photos en talons si c’est ce que vous voulez évidemment).

Mieux vaut une paire de talons un peu trop grande qu’un peu trop petite, d’ailleurs : au cas où vous gonfleriez à l’intérieur, par exemple. Et comme la vie est bien faite, les fêtes de fin d’année se passent en hiver, quand il fait bien froid, c’est donc l’occasion d’ajouter des grosses paires de collants et/ou de chaussettes dans vos chaussures à talon pour encore plus de chaleur et de confort. Reste aussi l’option d’ajouter des coussinets en silicone dans vos escarpins pour un supplément d’aise.

Enfin, on évite de porter pour la première fois une chaussure que l’on redoute pile le jour d’une grande occasion. Il vaut mieux prendre le temps de les faire et de s’y habituer soi-même en gambadant à la maison avec (désolé pour vos éventuels voisins et voisines du dessous). Le temps de faire le ménage ou la vaisselle, par exemple. Comme ça, vous saurez par avance à quel point les souliers en question vous feraient mal ou non, s’ils vous causent des ampoules, etc. Et au mieux, ils auront eu le temps de devenir des chaussons pile à temps pour profiter de votre grande occasion.

À lire aussi : Santiags, boots carrées ou sneakers rondes : les tendances chaussures de cet automne-hiver