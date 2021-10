Les chaussettes qui gondolent (re)deviennent tendance, pile pour chiller au chaud

Façon sportive avec de grosses baskets depuis les années 1980 ou lycéenne japonaise désinvolte depuis les années 1990, la chaussette longue qui cascade sur le mollet revient à la mode pour nous réchauffer cet automne-hiver !

Le nouveau clip d’Adele Easy On Me est enfin sorti après six ans de silence, confirmant qu’on est bien en automne. Et pour lutter contre les possibles dépressions saisonnières renforcées par le manque de luminosité et notre gouvernement, ressortir ses gros pulls les plus douillets, ses cardigans les plus confortables, et ses vestes de mi-saison peut apporter beaucoup de réconfort !

Mais un autre accessoire automnal peut contribuer à cocooner avec style : les longues chaussettes qui gondolent.

Pourquoi les longues chaussettes qui gondolent reviennent à la mode ?

Porter ce sous-vêtement qui cascade du mollet vers la cheville n’a rien de nouveau, certes. Mais ces chaussettes sont clairement en train de revenir sur le devant de la scène mode ! Sûrement parce qu’avec la vogue des grosses chaussures à plateformes massives, elles permettent de faire une transition visuelle plus harmonieuse au cas où on les enfilerait avec un short ou une jupe…

De quoi continuer à porter des dad sandals, des grosses baskets, ou des mocassins compensés tout en restant bien au chaud cet automne-hiver si on le désire.

Lors de la dernière Fashion Week, c’est l’influente créatrice Miuccia Prada et sa marque Miu Miu qui ont confirmé cette chaleureuse tendance, affichant des chaussettes trop grandes aussi bien dans des mocassins ou des slippers que dans des escarpins — façon light ou dark academia, comme dirait TikTok.

D’où vient la tendance des longues chaussettes lâches ?

Ce combo jupe ou short avec de longues chaussettes lâches qui gondolent peut rappeler une silhouette commune du côté des lycéennes japonaises. Et pour cause : les ルーズソックス ou rūzu sokkusu, comme on appelle ce genre de chaussettes au Japon, représentent une façon fortement appréciée de personnaliser son uniforme, obligatoire dans la plupart des établissements scolaires.

À force de voir des lycéennes japonaises choisir des chaussettes volontairement démesurées, utilisant parfois de la glu pour les fixer pile là où elles souhaitent, beaucoup de marques asiatiques se sont mises à en commercialiser depuis les années 1990.

Mais ce genre de chaussettes était déjà monnaie courante dans les années 1980 en Occident, du côté du sport ! Les moulantes tenues en lycra coloré de l’époque, à la Véronique et Davina de Gym Tonic, pouvaient ainsi être réchauffées par des guêtres ou des grosses chaussettes.

Cette tendance sportswear rétro, dans laquelle a beaucoup puisé Dua Lipa autour de son clip Physical par exemple, revient également au goût du jour.

Dua Lipa dans le clip de Physical.

Où trouver des chaussettes lâches et comment les porter ?

Les chaussettes lâches peuvent donc aussi bien se la jouer BCBG désinvolte associées à un vestiaire plutôt preppy comme au Japon ou chez Miu Miu que rétro-sportive dans des claquettes et/ou par-dessus un legging.

Les longues chaussettes lâches se trouvent facilement en piochant directement dans le tiroir à chaussettes d’une personne aux grands pieds dans votre entourage, ou en achetant volontairement des pointures trop grandes. Sinon, vous pouvez également taper « loose socks » sur des eshops. Et il n’y aura plus qu’à les enfiler et les laisser dégouliner !

Chaussettes longues, Gupiar, 16,99€.

Chaussettes extra-longues, Black Sugar, 18,90€.

5 paires de grosses chaussettes en laine et coton, YSense, 11,99€.

Chaussettes côtelées à volants, Forest Girl, 4,45€.

Chaussettes en dentelle, Sayaka, 3,25€.

