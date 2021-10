Adele sort le clip d’Easy On Me, réalisé par Xavier Dolan : sortez les mouchoirs

Le premier single d’Adele, Easy On Me, s’accompagne d’un clip réalisé par Xavier Dolan qui passe du noir et blanc à la couleur pour décupler les effets déchirants de cette sublime ballade post-rupture.

Disclaimer : cet article a été écrit avec les yeux embués de larmes. Merci d’être easy on me dans les commentaires.

Cela faisait six ans qu’elle n’avait rien sorti, nous laissant tourner en boucle sur ses anciens morceaux qui se prêtent si bien à toutes les nuances de chagrin. Mais voilà qu’Adele revient enfin, avec un premier extrait de son futur album 30.

Ce nouvel opus devrait sortir le 19 novembre 2021, histoire de nous cueillir au plus sombre de nos dépressions saisonnières. Même Taylor Swift a changé la date de sortie de sa ré-édition de Red (Taylor’s Version) au 12 novembre, pour éviter de nous plonger trop dans la dep’ le même jour.

Cette nuit du 14 au 15 octobre, Adele a donc enfin dévoilé le premier extrait de son nouvel album 30. À l’instar du clip Hello, c’est encore le réalisateur Xavier Dolan qui prend la caméra pour sublimer l’artiste britannique.

On y voit Adele, dans une maison complètement vide, où elle vient manifestement de faire ses valises, avant de partir pour la dernière fois.

Après 50 secondes de noir et blanc seulement troublé par les bruits de la nature et les portes qu’on claque pour la dernière fois, le téléphone de la chanteuse (pas à clapet, cette fois) sonne : quelqu’un s’enquiert de son état.

Adele raconte qu’elle va bien, qu’elle est en chemin, même si elle est en retard, qu’elle a sûrement des problèmes de réseau, et qu’elle a encore oublié de recharger sa batterie. Soit une métaphore du retour à la vie de célibataire et ses perturbations, après des années de couple.

Et voilà qu’Adele reprend la route, seule au volant, après avoir pris soin de glisser une mini-cassette dans sa caisse rétro. Au bout d’1:37, la musique peut enfin démarrer, alors qu’elle conduit et croise d’autres couples, d’autres modèles de familles, qui lui redonne parfois le sourire.

Pour enfoncer le clou de la métaphore de la route de la vie après une rupture, sa voiture est forcément pleine de bagages (émotionnels), et s’échappe quelques partitions de musique, comme autant de morceaux de sa discographie d’amoureuse aussi torturée que talentueuse.

Et si Xavier Dolan nous avait déjà servi le passage du format de vidéo carré à 16:9 en plein milieu de son film Mummy (2014), il nous fait cette fois le coup du passage du noir et blanc à la polychromie, à 3:37, au moment le plus poignant de la chanson.

Parce qu’Adele reprend goût à la vie dans son indépendance, et donc ses vraies couleurs à elle, vous l’aurez compris (métaphore utilisée beaucoup plus subtilement notamment dans le film A Single Man du créateur de mode et réalisateur Tom Ford, que je vous recommande chaudement).

Adele a déjà laissé entendre lors d’un récent live Instagram le 9 octobre 2021 que son nouvel album 30 devrait lui permettre d’expliquer son divorce à son enfant.

What’s the album about? Adele: “DIVORCE BABE DIVORCE” 😭 pic.twitter.com/eamCORigP1

Le premier single Easy On Me sonne en effet comme une lettre à un ex qu’on chérit autant qu’il nous a détruite, et qu’on apprend à laisser partir, pour lui autant que pour soi, avec autant d’amertume que de tendresse :

« There ain’t no room for things to change

When we are both so deeply stuck in our ways

You can’t deny how hard I have tried

I changed who I was to put you both first

But now I give up

Go easy on mе, baby

I was still a child

Didn’t get the chance to

Feel thе world around me

Had no time to choose what I chose to do

So go easy on me

I had good intentions

And the highest hopes

But I know right now

It probably doesn’t even show »