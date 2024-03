Président d’Un Certain Regard à Cannes, Xavier Dolan veut se dédier à la « quête de vérité des films »

Après l’annonce de Greta Gerwig au poste de présidente du Festival de Cannes 2024, on en sait un peu plus sur la composition des jury de cette année, et elle a de quoi faire envie. À 34 ans, Xavier Dolan sera président de la sélection Un Certain Regard, lieu privilégié du cinéma d’auteur et de découverte.

Xavier Dolan semble avoir du mal à renoncer complètement au cinéma. L’acteur et réalisateur canadien a beau avoir annoncé prendre ses distances avec le cinéma en juillet dernier, il sera président du jury Un Certain Regard au Festival de Cannes 2024, qui se tiendra du 14 au 25 mai.

« Découvrir les talents d’autres cinéastes »

Xavier Dolan est un habitué du festival de Cannes : pratiquement tous ces films y ont été projetés. Mommy avait notamment remporté le Prix du Jury en 2014. Cette fois, ce n’est pas pour ses films mais pour ceux des autres que le réalisateur sera présent sur la Croisette.

Mommy

Dans un communiqué publié par le Festival, le cinéaste a confié être honoré par cette mission qui trouve chez lui un écho artistique, personnel et professionnel :

« Je suis comblé par cet honneur que me fait le Festival de Cannes d’y retourner en qualité de Président du Jury Un Certain Regard. Encore plus que de faire des films, découvrir les talents d’autres cinéastes a toujours été capital dans mon parcours tant personnel que professionnel. Ce mandat sera l’occasion de me dédier, avec les membres du Jury Un Certain Regard, à quelque chose d’artistiquement essentiel : les films, et leur quête de vérité. »

Sur le site du Festival, on salue les qualités du réalisateur qui, en 2014, déclarait en recevant le Prix du Jury : « Accrochons-nous à nos rêves car, ensemble, nous pouvons changer le monde. Tout est possible à qui ose, travaille et n’abandonne jamais » :

L’évidence de ce choix s’imposait : le cinéma de Xavier Dolan a trouvé sa maturité dans les extrêmes jeunesse et audace de son réalisateur, celles qui ouvrent grand le champ des possibles, qui croient plus au rêve qu’à la réalité et se donnent les moyens de leurs ambitions pour créer.

Le Festival de Cannes aura lieu du 14 au 25 mai. Il sera présidé par Greta Gerwig, réalisatrice de Barbie.

