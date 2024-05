Cannes 2024 : les 5 films repérés par la rédac qu’on a hâte de voir

Du 14 au 25 mai, le Festival de Cannes fera la part belle à des noms historiques du cinéma. Mais ce sont surtout les jeunes créations qui ont attiré notre attention.

Le retour de Francis Ford Coppola avec Megalopolis, de David Cronenberg avec Les Linceuls ou encore de Yórgos Lánthimos (déjà !) avec Kinds of Kindness… De nombreux films sélectionnés au Festival de Cannes 2024 sont attendus comme de véritables évènements dans le monde du cinéma et font trembler d’impatience les cinéphiles. De notre côté, on est piqué de curiosité pour les cinéastes émergents qui ont imposé leur place au festival.

Les reines du drame d’Alexis Langlois

Comédie musicale punk et lesbienne, Les reines du drame est le premier long-métrage du réalisateur français Alexis Langlois. Ce jeune cinéaste est adulé par les amateurs de cinéma queer.

Le film nous emmène en 2055 où Steevyshady, youtubeur hyper botoxé raconte le destin incandescent de son idole, la diva pop Mimi Madamour, du top de sa gloire en 2005 à sa descente aux enfers, précipitée par son histoire d’amour avec l’icône punk Billie Kohler. Pendant un demi-siècle, ces reines du drame ont chanté leur passion et leur rage sous le feu des projecteurs.

Les reines du drame // Source : Alexis Langlois

La Pampa, d’Antoine Chevrollier

Premier long-métrage du Français Antoine Chevrollier, La Pampa nous plonge dans le milieu rural Français duquel est originaire le réalisateur. Il dresse un tableau de l’amitié comme rempart à l’intolérance. Si on attend avec impatience La Pampa, c’est notamment parce qu’Antoine Chevrollier est le réalisateur de l’excellente série Oussekine, ainsi que de plusieurs épisodes de Baron Noir et du Bureau des Légendes, qui comptent parmi les meilleures séries françaises.

Diamant brut, d’Agathe Riedinger

Liane, 19 ans, téméraire et incandescente, vit avec sa mère et sa petite sœur sous le soleil poussiéreux de Fréjus. Obsédée par la beauté et le besoin de devenir quelqu’un, elle voit en la télé-réalité la possibilité d’être aimée. Le destin semble enfin lui sourire lorsqu’elle passe un casting pour « Miracle Island ».

Avec Diamant brut, la Française Agathe Riedinger envoie son premier long-métrage directement en compétition à cannes. Ce qui signifie que la cinéaste pourrait gagner la Palme d’or dès son premier film !

Le film sortira en salles le 9 octobre 2024.

Eat the night, de Caroline Poggi et Jonathan Vinel

Après l’avoir exploré dans leurs courts-métrage, le duo de réalisateurs français Caroline Poggi et Jonathan Vinel nous plongent à nouveau dans l’univers du jeu vidéo.

Pablo et sa sœur Apolline s’évadent de leur quotidien en jouant à Darknoon, un jeu vidéo qui les a vus grandir. Un jour, Pablo rencontre Night, qu’il initie à ses petits trafics, et s’éloigne d’Apolline. Alors que la fin du jeu s’annonce, les deux garçons provoquent la colère d’une bande rivale…

Le film sortira dans toutes les salles obscures le 17 juillet 2024.

Eat the night

Le procès du chien, de Laetitia Dosch

Celle qui jouait le personnage principal du premier film de Justine Triet réalise son premier film et, comme elle, a gagné sa place au Festival de Cannes. Et justement, Le procès du chien apparait déjà comme un joli clin d’œil à Anatomie d’une chute… sauf qu’il pousse beaucoup plus loin les curseurs de l’absurde.

Avril, avocate abonnée aux causes perdues, s’est fait une promesse : sa prochaine affaire, elle la gagne. Mais lorsque Dariuch, client aussi désespéré que sa cause, lui demande de défendre son fidèle compagnon Cosmos, un toutou accusé d’avoir mordu à trois reprises, les convictions d’Avril reprennent le dessus. Commence alors un procès aussi inattendu qu’agité : le procès du chien. Le film est porté par une équipe d’acteurs habitués des comédies, dont Jean-Pascal Zadi et François Damiens.

Au cinéma, le film sortira le 11 septembre 2024.

Le procès du chien

