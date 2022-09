Ces 6 films des années 90 que j’ai hâte de faire découvrir à mes enfants

Véritable héritage culturel et personnel, il est normal de vouloir partager nos coups de cœur cinématographiques avec nos enfants. Hook, Maman j’ai raté l’avion, Casper ou encore Jurassic Park, la liste est longue !

Je crois que c’est l’une des choses que j’attends le plus pour les années à venir, le moment où mes enfants seront suffisamment grands pour enfin pouvoir regarder avec eux ceux que je considère comme étant les meilleurs films de mon enfance.

Depuis des années, je prépare une petite liste dans ma tête, et j’attends avec impatience le moment où je pourrais leur dire : « allez ce soir, on se fait une soirée pyjama, pizza et film ».

Je sais que ce n’est pas pour tout de suite, mais voici ma liste personnelle de films des années 90 qui ont bercé mon enfance, et qui, j’aimerais bien, berceront la leur prochainement.

1 – Hook ou la revanche du Capitaine Crochet

L’histoire de Peter Pan devenu adulte, qui est père de famille, débordé par son boulot, pas loin du burn-out, et qui va rendre visite à Wendy devenue vieille dame. Une nuit, ses enfants sont kidnappés par le terrible Capitaine Crochet, obligeant Peter à retourner au Pays Imaginaire pour les chercher, et renouer avec ses souvenirs d’enfance qu’il a complètement occultés en grandissant.

2 – Jumanji

L’histoire d’Alan, jeune garçon, qui est propulsé et piégé à l’intérieur d’un jeu de société franchement flippant. Des années après son emprisonnement, deux jeunes enfants tombent sur le jeu et libèrent sans le vouloir Alan et tout ce que la boîte contient, comme un lion, des singes complètement zinzin, et un chasseur qui n’a pas la lumière à tous les étages.

3 – Maman j’ai raté l’avion

Film parfait pendant les fêtes de Noël, Maman j’ai raté l’avion est le plus classique des classiques des 90s. Oui, je sais, ça ne veut pas dire grand-chose. L’histoire, pour les personnes qui ne la connaissent pas, est celle du jeune Kevin qui est littéralement oublié par toute sa famille dans son immense maison, pendant les fêtes de Noël. Sauf que le temps que ses parents se rendent compte qu’il manque quelqu’un dans l’avion avec eux, le petit Kevin défend sa grande baraque contre des cambrioleurs complètement débilos, avec des ruses et astuces qu’on a toutes et tous essayé de reproduire au moins une fois pendant notre enfance (à nos risques et périls).

4 – Jurassic Park

Bon, je suppose que je ne vous apprends rien, mais Jurassic Park c’est l’histoire de dinosaures, dans un parc. Merci Captain Obvious ! Vous connaissez sûrement l’histoire de ce multimilliardaire qui s’est dit que les dinosaures manquaient à la planète, et qui a décidé de leur redonner vie en utilisant de l’ADN retrouvé dans le corps d’un moustique, capturé lui-même dans de l’ambre datant de l’époque où les T-Rex faisant la loi sur terre.

Ni une ni deux, le gars fait pousser des dino encore plus vite que des bégonias, les fout dans un parc d’attractions en se disant que ça serait hyper sympa si des enfants pouvaient venir leur filer des cacahouètes, et demandent quand même à des experts de passer faire un tour avant d’ouvrir officiellement au public. Spoiler : ça tourne mal.

5 – La Petite Princesse

Vous connaissez la série Princesse Sarah ? Le film La Petite Princesse, c’est pratiquement la même chose, mais en mieux (oula, je vais en prendre plein la tête, moi). En gros, c’est l’histoire de Sara Crewe, petite fille riche, qui est laissée par son père dans un internat le temps qu’il aille faire la guerre. Sauf que, spoiler, il ne revient pas, et la pauvre petite Sara est maltraitée par la méchante Miss Minchin, la sévère directrice de l’internat, qui lui en fait voir de toutes les couleurs. Je ne vous raconte pas la fin, je ne suis pas comme ça, mais préparez-vous à pleurer toutes les larmes de votre corps.

6 – Casper

Casper, c’est une histoire de fantômes qui ne fait pas (trop) peur. Pour résumer, Catherine « Carrigan » Crittenden apprend qu’elle a hérité d’un grand manoir un peu vieillot et hanté, et elle décide de faire appel à James Harvey, un parapsychologue, pour qu’il se débarrasse des revenants. Bah oui parce que dans le manoir, il parait qu’il y a un trésor, et elle compte bien mettre la main dessus ! James débarque donc dans la grande maison avec sa jeune fille, qui, au lieu de flipper comme toute personne normalement constituée, se lie d’amitié avec le fantôme qui se fait harceler par les autres revenants, tout ça parce que « c’est un gentil ».

J’aurais bien aussi rajouté tous les Sauvez Willy et L’Incroyable Voyage, mais je ne sais pas si j’assumerais de leur montrer des films où des animaux ont été exploités, maintenant que je sais, avec mon regard d’adulte, ce que ça implique.

Et vous, vous aimeriez leur montrer quels films ?

