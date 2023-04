C’est officiel : il y aura un Shrek 5 (et Eddie Murphy veut aussi un spin-off sur l’Âne)

Prête à retomber en enfance ? Ça tombe bien : Shrek sera de retour dans un cinquième film. Le patron des studios Illumination et partenaire créatif de DreamWorks a révélé que des négociations étaient en cours avec les acteurs originaux.

Shrek 4 avait beau s’appeler Il était une fin, il semble que l’argent puisse tout acheter dans le monde de la pop culture. Les créateurs de Shrek n’étaient pas encore prêts à enterrer leur poule aux oeufs d’or : le plus célèbre des ogres est donc sur le point de revenir pour de nouvelles aventures, dans un cinquième volet !

Shrek 5, c’est officiel

22 ans après le premier Shrek, véritable institution de la pop culture récompensée par l’Oscar du meilleur film d’animation en 2002, Shrek 5 est sur le point de voir le jour. C’est ce qu’a annoncé Chris Meledandri, le président des studios Illumination et partenaire créatif de DreamWorks dans un entretien avec Variety.

Nul doute que le succès critique et commercial du Chat Potté 2 a participé à rappeler combien l’univers de Shrek continuait de plaire (et de rapporter, puisque le film a rapporté 442,5 millions de dollars au box-office mondial.)

shrek 4 // Source : Paramount Pictures France

Le casting original de retour ? (et un spin-off sur l’Âne ?)

Dans les colonnes de Variety, Chris Meledandri a donné de plus amples détails sur Shrek 5 en évoquant la question du casting. D’après le producteur américain, Mike Myers, Cameron Diaz et Eddie Murphy, qui donnent leur voix aux personnages iconiques de Shrek, Fiona et l’Âne seraient partants pour revenir, même si les discussions en soient encore au stade de pourparlers.

« Nous prévoyons le retour des acteurs. Nous en sommes au début des discussions mais selon les dernières informations les acteurs sont très enthousiastes à l’idée de revenir. »

Parmi le casting, Eddie Murphy semble particulièrement exalté à l’idée d’un retour de Shrek. L’acteur voit même encore plus grand pour l’univers de l’ogre, puisqu’il a confié à Variety son souhait de voir un film dédié à son personnage, l’Âne, qui est effectivement l’un des personnages les plus drôles qu’on ait vu dans un film d’animation ces dernières années.

« Si DreamWorks me propose un autre Shrek, j’accepte en deux secondes. J’adore l’âne. Quand ils ont fait un film sur le Chat Potté, je me suis dis qu’ils auraient dû faire un film sur l’Âne. Il est plus drôle que Potté. Je l’adore mais l’Âne est plus amusant. »

Pas de doute : l’heure de la fin n’est pas encore arrivée. Shrek a encore de beau jour devant lui !