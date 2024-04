Ces 5 séries sont les préférées des enfants, et on a tous envie de crever

Les mômes sont tout particulièrement fans de ces 5 séries, disponibles sur les plateformes de streaming ou à la télévision. Et à part quelques exceptions, elles nous donnent toutes envie de manger des clous rouillés.

Vous savez ce qu’il y a de pire que les films nuls pour les enfants ? Les séries nulles pour enfants. Oui, je sais, il y a beaucoup de répétitions dans cette phrase, mais c’est pour montrer à quel point c’est pesant.

Alors ok, on peut nous traiter de vieilles daronnes qui pensent que les séries étaient mieux avant, mais c’est quand même pas si faux. Avant, dans les années 80-90, on avait les Mystérieuses Cités d’Or, Les Razmokets, les Totally Spies et j’en passe. Bon d’accord, il y avait aussi des trucs nuls hein, ne soyons pas malhonnêtes, mais rien de comparable à ce qui rend les enfants dingues aujourd’hui.

Les 5 séries qui rendent les enfants accros en 2024

Si vous ne savez pas de quelles séries on parle, voici un petit top, non exhaustif, des séries qui rendent les enfants complètement accro. Il y en a pour tous les goûts, avec des chiens, des licornes, des popstars… Il y en a qui existent depuis un paquet d’années, d’autres plus récentes. Toutes sont disponibles sur les plateformes de streaming comme Disney+, Netflix ou Amazon Prime. Certaines passent même à la télé ! Et si vous ne les avez jamais vues, vous avez au moins forcément croisé un produit dérivé collé sur un cartable, un logo sur un tee-shirt ou un gobelet à l’effigie de l’une d’elle.

Bien sûr, en tant que parent, on peut dire non aux écrans, et non à ces séries. Mais ce n’est pas parce que les mômes aiment les regarder qu’ils vont finir par cramer des bagnoles plus tard non plus. Un peu de temps en temps, même si ça crispe les adultes, bah, c’est pas grave, ça ne va pas casser trois pattes à un canard, détendons-nous. Rappelez-vous que dans cet article, on est vachement de mauvaise foi.

1 – La Pat’Patrouille, à partir de 3 ans

La Pat’Patrouille, c’est LE dessin animé connu par toutes celles et ceux qui ont encore des dents de lait. L’histoire raconte la vie de chiots qui aiment se déguiser façon Village People et qui veulent sauver leur ville d’un maire qui aime un peu trop dominer le monde avec ses chats. Les chiots sont sous les ordres de Ryder, un gamin qui n’a pas l’air d’aller beaucoup à l’école vu qu’il est tout le temps dans sa tour de contrôle, et tout le monde s’aime très fort et est très courageux. Chiant à mourir. Le pire ? Ç’a même été adapté au cinéma.

2 – Bluey, à partir de 4 ans

Bluey, c’est le moins pire de tous. Bon, ça reste des chiens qui parlent, mais pour une fois, ils ne disent pas trop de conneries. Bienveillant et inclusif, c’est le seul dessin animé qui trouve grâce à nos yeux de daronnes intransigeantes, et à raison : on a même réussi à chialer devant un épisode. Oui oui. Celui auquel on fait référence ? Il raconte les premiers pas de Bluey :

3 – Gabby et la maison magique, à partir de 5 ans

Gaby et la maison magique, c‘est l’énoooorme succès de ces dernières années. Et pourtant, ça nous donne envie partir vivre très très loin, sur une ile déserte, sans internet, à manger des noix de coco directement avec la peau. L’histoire est celle d’une gosse et de ses chats qui a, comme vous vous en doutez, une maison magique, et qui fait des trucs dedans, comme du toboggan, cuisiner des gâteaux, jouer, nous souler… Du générique de début jusqu’à la toute fin, c’est affreux. Et pourtant, ça plait tellement aux mômes que des milliers de jouets en références sortent chaque année. Pitié, achevez-nous.

4 – Miraculous, à partir de 6 ans

Miraculous, aka la reine des produits dérivés, est partout. Miraculous, c’est l’histoire d’une gamine, Marinette, qui est en fait une super héroïne qui défend la ville contre les méchants, avec son pote Chat Noir. En vrai, ce n’est pas SI nul, mais le générique va vous rester en tête pendant des jours entiers.

5 – LoliRock, à partir de 7 ans

Nous voilà arrivées au pire du pire des séries pour les mômes, j’ai nommé le nullissime, et pourtant si adulé, LoliRock. Vous ne connaissez pas encore l’histoire des princesses magiques qui ont des pouvoirs et qui font de la guitare ? Tant mieux, fuyez, tant qu’il est temps. Pour les autres parents, ceux qui sont déjà foutus, sachez qu’en plus de la série, l’histoire des LoliRock existe aussi en livre, et qu’en comparaison, on préfère manger des cafards vivants que d’en lire une seule ligne.

Oui, bien sûr, il y en a d’autres, pour tous les âges. On peut citer la terrible Peppa Pig, le diabolique TroTro, le machiavélique Petit Ours Brun, les zinzins de L’École des Licornes… Mais vu que cet article est déjà rédigé avec toute la mauvaise foi possible, on va s’arrêter là.

