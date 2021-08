Comment s’habiller en noir sans crever de chaud en été ?

Par amour du noir, de la discrétion, de la sobriété, ou juste par souci pratique, on peut (continuer à) s’habiller foncé en été. Au risque de mourir de chaud ? Pas si l’on suit quelques principes simples côté textures, matières, et coupes !

« Comment t’habilles-tu ce soir ? Moi, je m’habille en noir », chante Yelle, même l’été. Eh oui, si le sens commun veut qu’on porte plutôt des couleurs claires lorsqu’il fait chaud, certains irréductibles des vêtements foncés ne démordent pas du noir !

Pourquoi les vêtements noirs tiennent plus chaud que les blancs ?

D’un point de vue physique, ce choix stylistique comporte quelques inconvénients : là où le blanc réfléchit la lumière, le noir l’absorbe et transforme cette énergie en chaleur. Autrement dit, le foncé tient chaud, mais peut aussi contribuer à bloquer une partie des UV (cependant, il ne dispense en aucun cas d’une protection solaire digne de ce nom sur les parties du corps exposées au soleil).

Faut-il pour autant abandonner toute espérance d’arborer sa couleur d’habits préférée l’été ? Que nenni !

Souvent cités en exemple, les Bédouins (des peuples arabes vivant de l’élevage de ruminants dans les déserts d’Arabie, de Syrie, du Sinaï et du Sahara) savent justement porter des vêtements parfois sombres sans crever de chaud pour autant.

D’après une étude israélienne citée par le magazine Pour la Science, ces nomades superposent savamment les couleurs pour créer une forme de ventilation automatique par effet de convection thermique : un vêtement clair contre la peau, surmonté d’un vêtement foncé beaucoup plus ample. De l’intérieur, le premier rejette la chaleur corporelle contre le deuxième — qui l’absorbe, en plus de bloquer les UV de l’extérieur.

Ces questions physiques se combinent à celles de matières et des coupes à choisir avec précaution pour éviter de crever de chaud quand on s’habille en noir l’été.

Quelles matières privilégier pour des vêtements noirs d’été ?

Au polyester et la viscose, qui n’absorbent pas l’humidité (donc vous laissent macérer dans votre transpiration pouvant alors causer de mauvaises odeurs, en plus d’auréoles), mieux vaut privilégier du coton, du lin, de la soie, ou un mélange de ces matières naturelles.

Le coton a l’avantage de coûter peu cher, de se trouver facilement, et d’absorber l’humidité, prévenant les mauvaises odeurs.

Plus cher (et donc souvent mélangé à du polyester ou de la viscose pour en faire baisser le prix), le lin s’avère aussi plus léger et sèche plus rapidement que le coton, ce qui en fait la matière idéale pour l’été. S’il peut vite afficher une apparence froissée et rustique, cela fait complètement partie de son charme, que les connaisseurs reconnaîtront comme un gage de qualité, et non comme une négligence ! Notez également qu’il s’agit d’une matière particulièrement écologique, produite localement en Europe (et même bien souvent en France, premier producteur mondial).

Encore plus chère, la soie s’avère naturellement thermorégulatrice, et offre ainsi une sensation de fraîcheur perpétuelle. Mieux vaut choisir des pièces qu’on n’usera pas trop vite dans cette matière onéreuse ! Pour un aspect similaire à la soie, le lyocell (également appelé tencel) est une matière artificielle formant une excellente alternative, plus écolo et moins malodorante que la viscose.

De façon plus surprenante, la laine aussi fait des miracles en été, puisqu’elle s’avère également thermorégulatrice, en plus d’être naturellement antibactérienne et donc anti-odeurs. Opter pour des t-shirts en laine mérinos légère pour l’été peut donc s’avérer judicieux.

Quelles coupes de vêtements noirs adopter l’été pour se sentir au frais ?

Côté coupes, porter du noir en été s’avère plus supportable dans des vêtements droits, volontiers amples, plutôt que moulants — justement pour éviter que la chaleur absorbée par le tissu de couleur sombre ne vous tienne trop chaud.

En résumé, bien sûr qu’on peut s’habiller en noir l’été, tant qu’il ne s’agit pas de vêtements trop moulants, encore moins en matières synthétiques telles que le polyester. Et vive les vêtements noirs amples, couvrants ou non, en matières naturelles comme le coton, le lin, le lyocell, la soie, ou même la laine !

Pour un total look noir qui ne manque pas de pep’s, pensez à varier les effets de matières et de textures, afin d’apporter du relief — en misant par exemple sur un haut en lin aérien, rentré dans une jupe en coton plus droite ou un short en cuir bien boxy, et des baskets en toile, des espadrilles ou des sandales. L’été n’a qu’à bien se tenir.

Photo Credit : pexels-yogii-surya-pangestu-3990673