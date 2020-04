Le retour de Yelle et sa déclaration d’amour amère à la France

View this post on Instagram

@interview_de 🥰🥰 « Room With A View » BEAUTY DIRECTION BY @charliemindu A show from @roneofficial & @la.horde with @balletnationaldemarseille @theatrechatelet pic @lobato_jerome Costume by @salomepoloudenny Thank you https://interview.de/beauty/room-with-a-view/. I had a huge pleasure to work with all this amazing dancers : @sarahabicht @danielalwell @matthieu.aribot @coellocz @nathan_gt_n @dovy_mhm @tomerpistiner @filippo_nannucci @angelmartinezh86 @yoshiko_kino @kellykeesing @nonohanahana @vitogiotta19 @myrto_georgiadi @clara_davidson @coellocz @sarahabicht @aayang0618