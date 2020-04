La playlist du mois d’avril, des découvertes musicales et de grands retours

Si je devais résumer cette playlist du mois en quelques mots, je dirais : une grosse dose de musiques trouvées et écoutées en boucles sur TikTok, de la douceur pour bercer mon confinement, de belles découvertes et la joie de voir plein d’artistes que j’aime beaucoup faire leur come back !

Bref, ce n’est pas le confinement qui va arrêter le talent !

Cette playlist est plutôt très complète (déso je n’arrivais pas à choisir), mais tant mieux, non ? Ça te fera un bon gros stock de sons pour tenir au moins jusqu’à la fin du confifi.

La playlist du mois d’avril

Pour me bercer pendant ce deuxième mois de confinement, je me suis enroulée dans un plaid pour écouter Lou Doillon, Jamie Isaac ou encore Nilüfer Yanya.

J’étais aussi très contente de voir pas mal d’artistes faire leur retour pendant le confinement comme Yelle il y a quelques jours, Fiona Apple, Claire Laffut, Muddy Monk, Odezenne, l’Impératrice, ou encore Drake avec son titre Toosie Slide qui a fait danser tout TikTok !

Aussi, à 23 ans, je viens seulement de découvrir la musique de Moby…. Le pire c’est que j’avais les CDs à la maison !

Comme j’étais d’humeur à rattraper mes lacunes culturelles, j’en ai aussi profité pour regarder (et adorer) Call Me By Your Name. Tu retrouveras mes titres préférés de la BO dans cette playlist.

De belles pépites t’attendent dans la playlist, j’ai été mindblown par Le Motif ou encore par le premier titre de Koline que je n’ai pas lâché (une interview d’elle arrive bientôt, l’occasion de faire plus amplement connaissance).

Écoute la playlist sur Spotify, YouTube, Deezer ou Soundcloud .

En voici un petit aperçu :

Les découvertes musicales du mois d’avril

Tu as sans doute dû voir différents projets musicaux confinés germer çà et là sur Instagram ces dernières semaines.

Celui de Cynthia est l’un des premiers que j’ai pu découvrir.

Confinée seule à Belleville dans son appartement, elle a décidé de raconter son histoire en musique avec humour.

La vidéo a fait plus de 100 000 vues sur Instagram. En plus d’être très juste, ce titre est super entêtant !

Dans son titre Solo, Cynthia conjugue ennui, confinement et célibat :

J’tente le sport à la maison Mais j’préfère bouffer à balle sans raison J’téma les voisins d’en face bien heureux qui s’enlacent, moi Je m’enfile ma cinquième glace

Alice et Moi nous a fait la surprise de la reprise d’un de ses morceaux. J’en ai rien à faire est donc devenu Je n’ai rien à faire. Le clip a été réalisé en FaceTime avec sa communauté.

Le chanteur Hervé a lui-même clipé son titre Si bien du mal pour une chanson devenue une recette de pâte à crêpes !

Et que serait une playlist si je ne cite pas au moins une fois Aloïse Sauvage ?

Confinée avec un drone (et surement des gens qui savent donc manier un drone), elle vient de sortir un clip extrait de son premier album tourné sur un toit niçois !

De belles découvertes dans nos lives musique

Depuis le début du confinement, je t’organise de petits showcases en lives sur Insta, des petits concerts avec plusieurs artistes en direct dans ton salon.

Il y a quelques semaines, j’ai eu la joie de recevoir la douce Janie pour un de ces lives.

J’ai découvert Janie et son univers grâce à ses reprises façon karaoké postées sur les réseaux. Elle a repris de grands titres de variété française comme du Aya Nakamura :

J’ai adoré son premier titre Discothèque, d’une infinie douceur.

Des artistes comme Miel Montagne, Jaïa Rose, Tim Dup, Mélodie Lauret, Alice et Moi, Dani Terreur ou encore OMA ont aussi été de la partie !

Et toi, quels sont les titres qui t’accompagnent pendant le confinement ?

À tes écouteurs ma sœur !

