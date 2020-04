Comment Pomme a repris le contrôle sur sa vie de chanteuse

À l’heure du confinement, Histoires de Succès continue, avec des interviews à distance !

Désolé d’avance pour la qualité du son un peu moins bonne qu’habituellement (Pomme colle des stickers de chien dans un carnet pendant notre interview et vous allez l’entendre dans son micro), mais je suis heureux de pouvoir continuer malgré tout à vous offrir des épisodes dans cette période.

Si tu suis madmoiZelle depuis un moment, tu connais forcément Pomme. D’ailleurs, elle a même une page dédiée sur madmoiZelle.

La fierté d’avoir suivi Pomme depuis ses débuts

C’est toujours un régal et une fierté, en tant que fondateur du magazine, de me rendre compte qu’il y a 4 ans, on tournait une des premières sessions acoustiques de Pomme et qu’aujourd’hui, son talent a explosé, qu’elle en tire les fruits qu’elle mérite, et que madmoiZelle, à son échelle, a contribué à ce Succès.

C’était une des lignes que je m’étais fixées à la création de madmoiZelle il y a presque 15 ans : offrir une plateforme qui permettrait aux jeunes (et plus particulièrement aux jeunes femmes) talentueuses d’avoir l’exposition qu’elles méritent.

Où on parle avec Pomme de confiance en soi…

Pour revenir à l’interview qui nous intéresse, on parle avec Pomme de la confiance qu’elle avait en elle à 17 ans pour accoster des bars ou des salles parisiennes pour jouer, mais aussi de la perte de cette confiance lors de son premier album avec son label.

Elle raconte comment elle a trouvé les ressources pour imposer sa façon de faire lors de la création de son second album phénomène, Les Failles.

Comment Pomme contrôle sa vie de chanteuse

On parle aussi de ce déclic qui lui est venu du Québec pour reprendre le contrôle sur son art, mais aussi de son homosexualité assumée.

Et enfin, de cet EP spécial confinement enregistré à l’iPhone, sorti il y a quelques jours, et pourquoi elle avait besoin d’enregistrer ces titres durant la quarantaine.

Merci à Pomme, je ne sais pas si les chiens sont meilleurs que les êtres humains, mais en tout cas, une chose est sûre : Pomme est un très chouette être humain.

