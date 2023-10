À quoi ça ressemble, concrètement, le quotidien d’une jeune femme pendant une chimio ? C’est ce que Fanny raconte dans ce troisième épisode de la saison 2 de « Mon corps, ce poids ». Où, entre la peur phobique de vomir et l’épuisement, Fanny se découvre une véritable passion pour le sport.

Dans l’épisode précédent de Mon corps, ce poids saison 2, Fanny revenait sur le début de son traitement contre le cancer. Elle y parlait à plusieurs reprises de sa peur panique de la chimiothérapie… Parce qu’elle a vu son père en traverser une, et parce qu’elle redoute par-dessus tout l’un des effets secondaires : les nausées et vomissements. Comment faire face à ce traitement quand on a la phobie de vomir ?

Elle raconte les petites attentions du personnel médical et les stratégies mises en place pour limiter les effets secondaires… dont le sport. « Une révélation », dit-elle, qui l’aide à garder l’estime d’elle-même à un moment où son corps s’amaigrit et s’affaiblit.

Comment se faire du bien dans un moment aussi terrible ? Pour Fanny, ce sont des choses simples, évidentes : l’amour de ses proches, la présence de ses animaux, et surtout la nature, une source de réconfort qui lui redonne des forces.

Tout cela, Fanny le raconte sans tabou dans le troisième épisode Le traitement au quotidien.

Crédits Mon corps, ce poids saison 2 est un podcast de Madmoizelle avec le soutien institutionnel de Gilead, écrit et incarné par Fanny Rosa Viegas, co-écrit et réalisé par Delphine Peresan-Roudil. Production et direction artistique : Rochann Novin et Eva Dillais

