Dans ce deuxième épisode de la saison 2 de « Mon corps, ce poids », Fanny Rosa Viegas revient sur la douloureuse annonce du cancer à ses proches et le début de son traitement. Un traitement qui soigne, mais qui abîme le corps aussi, à commencer par ses cheveux…

Dans l’épisode précédent de Mon corps, ce poids saison 2, Fanny évoquait le coup de tonnerre du diagnostic de son cancer. C’est le début d’une véritable course contre la montre pour prendre de vitesse son cancer, très agressif.

Elle raconte l’annonce aux proches, déjà ébranlés par la récente maladie du père, et son terrible pessimisme… avant de commencer à y croire et à se battre. Puis viennent l’opération de la tumeur, les premiers traitements et le premier grand bouleversement physique : la perte des cheveux. Comment se regarder dans la glace quand on passe brutalement d’une longue chevelure blonde à un crâne totalement chauve ?

Un chamboulement de son identité qui questionne Fanny sur son rapport à son corps et à sa féminité, et qui, d’une manière plus surprenante, pose aussi les bases de sa future reconversion professionnelle…

Tout cela, Fanny le raconte sans tabou dans le deuxième épisode Quand le cancer est là.

Crédits Mon corps, ce poids saison 2 est un podcast de Madmoizelle avec le soutien institutionnel de Gilead, écrit et incarné par Fanny Rosa Viegas, co-écrit et réalisé par Delphine Peresan-Roudil. Production et direction artistique : Rochann Novin et Eva Dillais

