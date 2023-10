Comment se battre contre un cancer quand on a 26 ans ? Fanny nous raconte 

Dans ce premier épisode de la saison 2 de Mon corps, ce poids, Fanny Rosa Viegas raconte comment le cancer du sein s’invite brutalement dans sa vie de jeune femme de 26 ans. Un récit à la première personne, sans tabou, pour documenter ce quotidien chamboulé par la maladie…

À 26 ans, Fanny Rosa Viegas est, selon ses propres mots, « pas très bien dans ses baskets ». Elle vient de déménager dans le sud de la France, elle a quitté ses amis, son travail… Bref, elle ne sait plus trop où elle en est. Surtout après trois années éprouvantes passées au chevet de son père, pour l’épauler dans son combat contre le cancer.

Un cancer qui s’invite régulièrement dans la famille de Fanny, surtout le cancer du sein, celui qui a emporté sa grand-mère. Une prédisposition génétique qui plane au-dessus d’elle et la pousse à une vigilance accrue envers son propre corps.

Aussi, en juin 2016, alors qu’elle vient de fêter ses 26 ans, Fanny fait un geste qu’elle a déjà fait des centaines, des milliers de fois : une rapide autopalpation, pour vérifier que tout va bien. Mais, ce soir-là, il y a une boule étrange dans son sein. Elle a un pressentiment, une angoisse, et prend tout de suite rendez-vous avec sa gynécologue.

C’est le début d’un véritable parcours du combattant… Comment trouver en urgence des spécialistes quand on vit dans un désert médical ? Se faire entendre par les médecins quand on est une toute jeune femme ? Et surtout, comment naviguer entre le déni et l’angoisse face à l’imminence du diagnostic ? Tout cela, Fanny le raconte sans tabou dans le premier épisode « Une boule étrange ».

Crédits : Mon corps, ce poids saison 2 est un podcast de Madmoizelle avec le soutien institutionnel de Gilead, écrit et incarné par Fanny Rosa Viegas, co-écrit et réalisé par Delphine Peresan-Roudil. Production et direction artistique : Rochann Novin et Eva Dillais

