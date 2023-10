L’ancienne candidate de Miss Monde Sherika de Armas meurt d’un cancer de l’utérus à l’âge de 26 ans

Cela faisait deux ans que la jeune femme, qui représentait l’Uruguay lors du concours Miss Monde en 2015, se battait contre un cancer du col de l’utérus.

« C’était l’une des plus belles femmes que j’ai jamais rencontrées dans ma vie. » C’est avec ces mots que Carla Romero, actuelle Miss Uruguay, a tenu à rendre hommage à Sherika de Armas. Cette dernière, lauréate du concours en 2015, et candidate à Miss Monde la même année, elle est décédée ce vendredi 23 octobre à l’âge de 26 ans. Depuis plus de deux ans, elle luttait contre un cancer du col de l’utérus.

Lors de sa participation à Miss Monde en 2015, Sherika De Armas, n’avait pas réussi à se hisser parmi le top 30 du concours. Mais à l’époque âgée de 18 ans, la jeune femme confiait déjà sa passion pour la mode et les concours de beauté. Elle travaillait également comme bénévole dans de nombreuses associations telles que la Fondation Pérez Scremini, qui œuvre pour la guérison des cancers infantiles.

Une pluie d’hommage lui ont été rendus. À commencer par de la part de son frère Mayk’ De Armas lui qui a annoncé son décès sur les réseaux sociaux : « Vole haut, petite sœur. Pour toujours et à jamais ».

Lola de los Santos, Miss Uruguay 2021, a elle aussi tenu à rendre hommage à sa consœur : « Je me souviendrai toujours de toi, non seulement pour tout le soutien que tu m’as apporté (…) mais aussi pour ton amour, ta joie, les amis que nous avons partagés et qui sont encore à mes côtés aujourd’hui », a déclaré dans l’édition espagnole du journal 20 Minutes.

Pour rappel, le cancer du col de l’utérus, dit papillomavirus est le quatrième cancer le plus courant chez les femmes dans le monde. 342 000 en sont décédées en 2020.

