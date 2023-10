Thermomètre frontal connecté : notre sélection de modèles ultra fiables et précis

Prendre sa température ou celle de ses enfants en un clic, c’est maintenant possible. Comment ? Grâce aux thermomètres frontaux connectés. Plus fiables que jamais, il y en a pour tous les besoins et tous les budgets. Nos expertes ont réuni la crème de la crème tout en répondant à vos interrogations. Après avoir lu ce guide, vous serez sûres de faire le bon choix.

Oubliez le temps où les thermomètres classiques ressemblaient plus à un instrument de l’horreur qu’autre chose. C’est simple, on attendait vraiment d’être au bord du malaise pour l’utiliser. Mais aujourd’hui, avec les thermomètres frontaux connectés, vous avez l’assurance d’une mesure rapide et ultra précise.

Withings, Braun, Lpow, Béaba : les marques se disputent la première place. Et ça, c’est un bon point pour vous, car le choix est nombreux. Il ne vous reste donc plus qu’à suivre nos conseils et faire votre choix parmi les thermomètres frontaux connectés de notre guide d’achat.

Le thermomètre connecté le plus haut de gamme : le Withings Thermo

Difficile de faire plus fiable que ce thermomètre connecté. Le Withings Thermo conçu en France s’appuie sur 16 capteurs infrarouges pour vous donner une mesure rapide et ultra précise. Encore plus perfectionné qu’une alarme ! Positionnez-le sur le côté du front de la personne et il prendra la température de l’artère temporale, soit la zone du front la plus optimale. Pas besoin en plus de coller l’appareil à votre peau, le thermomètre sans contact fonctionne jusqu’à 1 cm de distance. La température apparaît ensuite en un temps record sur l’appareil et s’accompagne même d’un code couleur vert, jaune ou rouge selon la mesure. Mais ce n’est pas tout. Une application Thermo est disponible en téléchargement sur iOS et Android. Via Wi-Fi ou Bluetooth, vous recevez donc directement sur votre téléphone les résultats.

Donnez en plus vos symptômes et vous recevrez une interprétation et des conseils pour soulager la fièvre. Des indications sur les médicaments qui pourraient convenir en premier lieu sont aussi données. Attention par contre, ce n’est pas parce que vous avez cette application qu’il faut se passer du médecin. C’est lui le plus à même de vous indiquer les étapes de guérison. Il s’agit ici simplement d’une première idée. Un carnet de santé virtuel vous permet en plus de mettre des commentaires, des photos ou même les médicaments que vous avez pris pour voir l’évolution de la maladie au jour le jour. Pratique pour aider votre médecin !

Et c’est là vous vous posez peut-être une question : « mais si on utilise le thermomètre électronique sur plusieurs personnes à la fois, le suivi ne va pas être complètement faux ? » Eh bien non. Huit profils différents peuvent en fait être créés. Il suffit de sélectionner celui qui convient sur l’écran tactile du thermomètre frontal connecté avant la prise de température. Rien de plus simple ! Le modèle offre ainsi un suivi beaucoup plus personnalisé que le Béaba Thermospeed. Pour celles qui sont prêtes à mettre le prix pour un appareil ultra précis et poussé, foncez vers le Withings Thermo.

Le thermomètre connecté au meilleur rapport qualité/prix : le Béaba Thermospeed

Quand on prend sa température, on n’est parfois pas très sûrs de la mesure annoncée. Alors quand votre côté têtu très frenchy refait surface, vous aimeriez avoir un indicateur différent. Mais plutôt que d’acheter deux thermomètres, optez pour le Béaba Thermospeed. En plus de la prise de température frontale, l’appareil a aussi un mode thermomètre auriculaire (donc pour les oreilles pas le doigt hein). Avec sa technologie infrarouge, il peut en plus fonctionner sans contact avec la peau. En moins d’1 s, le résultat apparaît et un code couleur vert, jaune ou rouge ne laisse aucune place au doute. Une option silencieuse est aussi disponible pour ne pas réveiller les plus petits avec les bips tellement désagréables.

Preuve que le Béaba Thermospeed s’adapte vraiment à toute la famille, un mode fait pour les 0-12 ans est disponible. Pourquoi ? Tout simplement parce que le seuil de fièvre évolue en fonction de l’âge. Le thermomètre connecté frontal se fait ici le plus précis et fiable possible. Et si vous voulez connaître la température de votre bain, votre chambre, vos plats ou vos boissons, l’option ambiante devient votre meilleure amie, surtout parce qu’elle vous fait économiser une belle petite somme. Ce modèle propose ainsi deux façons de prendre la température, contrairement au Braun sans contact + contact BNT 400. Pour celles qui veulent un appareil aux multiples fonctionnalités et à un prix raisonnable, le Béaba Thermospeed est votre meilleur allié.

Le thermomètre le plus adapté aux enfants : le Braun sans contact + contact BNT 400

Vous le savez, prendre la température de votre enfant peut vite devenir un parcours du combattant. Il est en effet assez difficile de bien viser quand votre bout de chou gesticule dans tous les sens. Sans compter que l’on ne connaît pas forcément les températures corporelles normales à tous les âges. Mais ne vous inquiétez pas, le Braun sans contact + contact BNT 400 répond à tous ces problèmes, oui on se démène pour vous ! Avec la technologie Position Check, prendre la température au bon endroit est un jeu d’enfant, c’est le cas de le dire !

Un viseur lumineux vous aide à pointer l’appareil bien au milieu des sourcils. Le capteur de proximité est là pour vous donner la distance entre le front de la personne et le thermomètre sans contact. À noter que le modèle peut s’utiliser avec contact et sans contact. Dans le deuxième cas, le capteur doit être à 2,5 cm maximum du front de votre petit. Le guidage à l’écran vous montre justement comment positionner le thermomètre pour qu’il soit à la bonne distance. Une fois que tout est bon, c’est l’heure de prendre la température.

En à peine 2 secondes, le Braun vous donne une mesure rapide à la décimale près vraiment fiable. Un mode Nuit permet même de ne pas réveiller votre petit pendant le calcul. Si vous avez des doutes, un code couleur, vert, jaune ou rouge s’affiche. Pas besoin de vous dire quelle couleur indique que bébé a de la fièvre ! Et comme le seuil de fièvre évolue selon l’âge du jeune enfant, Braun a pensé à tout. Le thermomètre connecté frontal intègre la technologie Age Precision, qui fait varier le palier de fièvre avec l’âge. Trois paliers, 0 – 3 mois, 3 – 36 mois, et plus de 36 mois sont ainsi proposés.

Dernier avantage, le mode Surface donne la température des aliments et des liquides. Un appareil deux-en-un, à vous les économies ! Le dispositif est donc bien plus adapté aux enfants que le thermomètre frontal Lpow. Pour celles qui souhaitent une mesure ultra précise pour leur petit, le Braun sans contact + contact BNT 400 est le choix le plus judicieux.

Le plus abordable : le thermomètre frontal Lpow

Petit prix ne veut pas dire concession sur la qualité, et ce modèle en est clairement la preuve. Le thermomètre frontal connecté Lpow dispose d’un capteur infrarouge vraiment précis. Avec lui, pas besoin de poser l’appareil sur le front de la personne pour connaître la température, précise à la décimale. Il suffit de le maintenir à 5 cm maximum du visage. Et en 1 s à peine, le résultat apparaît sur le cadran. On aimerait que d’autres appareils soient aussi efficaces. L’écran LCD s’allume en vert, jaune ou rouge selon la température relevée.

Un mode silencieux enlève même les bips qui pourraient réveiller votre enfant. Vous pouvez aussi suivre l’évolution de la température grâce à l’enregistrement de 50 utilisations consécutives. Et pour prendre la température des aliments ou des liquides, passez en mode objet et le tour est joué. C’est votre porte-monnaie qui va être content. Ce thermomètre sans contact mesure ainsi la température plus vite que le Braun sans contact + contact BNT 400. Pour celles qui veulent un appareil efficace à petit prix, le thermomètre frontal connecté Lpow est ce qu’il vous faut.

Le Withings Thermo est vraiment notre star (regardez comme ce monsieur fiévreux a l’air heureux)

Les questions que vous vous posez sur les thermomètres frontaux connectés

Quelle est la température frontale normale ?

Déjà, la température frontale est la même que la température de l’ensemble du corps, à part si vous êtes une extraterrestre ! Sinon, il n’y aurait pas vraiment d’intérêt à prendre la mesure au niveau du front. Quant à la température « normale » pour un adulte, les estimations varient et notre température change toute la journée. On peut, sans faire de généralité, considérer qu’entre 35,8 °C et 38 °C, notre température est normale sur un relevé sur les tympans comme le font ces thermomètres. C’est en tout cas l’indication du site de l’Assurance Maladie.

Comment savoir si on a de la fièvre avec un thermomètre frontal ?

C’est tout simple ! Il suffit d’abord de poser le thermomètre sur le front ou à quelques centimètres pour les modèles sans contact. Le résultat apparaît ensuite sur l’écran LCD en 1 s ou 2 s. Il s’accompagne même d’un couleur vert, jaune ou rouge pour les appareils présentés dans ce guide.

Est-ce que le thermomètre frontal est fiable ?

Avec leur technologie infrarouge, les appareils présentés ici sont réellement fiables. On ne vous les aurait pas présentés sinon ! Leur marge d’erreur est approximativement de +/- 0,2 °C, un chiffre vraiment faible. Il est en revanche important de noter que les mesures frontales sont plus aléatoires que les buccales ou rectales, tout simplement parce que la température du front évolue selon l’environnement dans lequel on se trouve et selon la peau elle-même.

Quand on prend la température sur le front, combien doit-on rajouter ?

Si vous avez lu la réponse juste au-dessus, vous savez déjà. Et si ce n’est pas le cas, il vous reste visiblement de la lecture ! Pour rappel, les modèles de ce guide ont une précision de +/- 0,2 °C. Vous pouvez donc ajouter ou enlever 0,2 °C au résultat affiché sur l’écran LCD.

Quel thermomètre frontal choisir ?

Tout dépend de ce dont vous avez besoin ! Si vous souhaitez un thermomètre frontal connecté ultra précis et qui propose un suivi complet depuis son smartphone, le Withings Thermo est ce qu’il vous faut. Mais il faut y mettre le prix. Pour celles qui veulent un appareil qui fait office à la fois de thermomètre auriculaire et frontal, le Béaba Thermospeed est tout trouvé. Son prix est en plus vraiment raisonnable. Quand on a un petit budget mais qu’on ne veut pas dire adieu à la fiabilité pour autant, le thermomètre frontal connecté Lpow est le meilleur compagnon. Et pour vos petits bouts, le modèle de cette sélection le plus adapté est sans conteste le Braun sans contact + contact BNT 400.

Quel thermomètre auriculaire choisir ?

Si vous avez lu la description des produits présentés, vous avez déjà la réponse. Si ce n’est pas le cas, retour plus haut ! Cette sélection ne présente qu’un seul thermomètre auriculaire mais attention, nous vous avons déniché un petit caviar. Il s’agit du Béaba Thermospeed. Il s’accompagne en plus d’un mode frontal pour vous apporter toujours plus de précision. Pour l’utiliser, il suffit de mettre l’embout dans l’oreille, sans trop l’enfoncer non plus, et le tour est joué.

Est-ce qu’il y a un thermomètre frontal spécial bébé ?

Oui et ce n’est autre que le Braun sans contact + contact BNT 400. Il se dote de la technologie Position Check qui permet de placer le thermomètre au bon endroit et à la bonne distance. Il adapte en plus le seuil de fièvre à l’âge de votre enfant. Un must en somme !

Quel thermomètre frontal est infrarouge ?

C’est votre jour de chance puisque tous les modèles de cette sélection de thermomètres frontaux possèdent la technologie infrarouge. C’est celle-ci justement qui permet aux thermomètres de fonctionner sans contact avec la peau.

