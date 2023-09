Gabrielle, 1 648 € par mois : « Je ne fais jamais mes comptes et je me connecte à mon compte tous les 10 jours »

Comment vit-on à Paris quand son salaire est inférieur à 2 000 € par mois ? Est-ce possible d’épargner sans se priver ? Voici quelques-unes des questions auxquelles nous nous attaquons cette semaine dans Règlement de comptes.

Parler d’argent, en France, c’est encore tabou. Pourtant, c’est un sujet passionnant… et féministe, par certains aspects ! Dans Règlement de comptes, des personnes en tout genre épluchent leur budget, nous parlent de leur organisation financière en couple ou en solo, et de leur rapport à l’argent. Aujourd’hui, c’est Gabrielle* qui a accepté de décortiquer ses comptes pour nous.

Âge : 33 ans

: 33 ans Profession : administratrice dans une petite structure culturelle

: administratrice dans une petite structure culturelle Salaire net avant prélèvement à la source : 1 707 €

: 1 707 € Salaire net après prélèvement à la source : 1 648 €

: 1 648 € Personnes (ou animaux) vivant sous le même toit : 2 autres colocataires

: 2 autres colocataires Lieu de vie : un appartement dans le 20e arrondissement de Paris

La situation et les revenus de Gabrielle

Gabrielle travaille en CDI depuis 3 ans en tant qu’administratrice d’une association culturelle.

« Mon métier et l’objet de l’association dans laquelle je travaille me plaisent énormément. J’y trouve un vrai sens et je suis heureuse d’aller tous les jours au travail. »

Célibataire, la jeune femme réside actuellement dans le 20e arrondissement avec deux colocataires. « L’appartement fait 78 m2 pour 4 pièces. »

Pour son job dans le milieu culturel associatif, Gabrielle touche un salaire net de 1 707 €, ramené à 1 648 € après prélèvement à la source. En plus de son salaire, elle touche chaque mois 88 € de prime d’activité de la part de la CAF.

Quand on demande à Gabrielle si elle s’estime bien payée pour son job, elle concède avoir « du mal à répondre à la question ».

« Je travaille dans le secteur culturel associatif où je connais des gens bien plus mal payés, et d’autres bien mieux. Je pense que cela me convient pour le moment car j’arrive à épargner. »

Pour autant, elle n’estime pas « être riche avec ce salaire », d’autant plus en vivant dans la capitale où les loyers et le coût de la vie sont très élevés.

« Mais j’ai la chance d’avoir reçu une donation de ma famille et d’être en train de me constituer un apport pour acheter prochainement. »

Le rapport à l’argent de Gabrielle et son organisation financière

Gabrielle a grandi dans une famille qui, même si elle avait « les moyens de s’offrir plus de choses », faisait attention aux dépenses.

« On m’a inculqué que c’était important d’épargner tous les mois, notamment pour pouvoir par exemple acheter plus tard un bien immobilier. »

Aujourd’hui, la trentenaire considère avoir un rapport à l’argent « très sain » et n’est jamais à découvert.

« Cela fait plus de 12 ans que je paie un loyer et que je me gère financièrement. Je sais donc estimer combien j’ai besoin pour vivre heureuse. »

Économe sans pour autant avoir l’impression de se freiner, Gabrielle n’a pas d’organisation particulière pour rester à flot.

« Il y a pas mal de dépenses qui ne m’intéressent pas et dans lesquelles mes achats se retrouvent limités, comme les vêtements. Je ne fais jamais mes comptes. Je dois me connecter à peu près tous les 10 jours sur mon compte en banque, notamment pour vérifier les virements de mes colocataires ou pour les propriétaires. La gestion budgétaire faisant partie d’une de mes missions au travail, je n’ai pas envie d’appliquer cela dans ma vie personnelle car j’estime ne pas en ressentir le besoin. »

Les dépenses de Gabrielle

Pour rester à Paris avec son salaire, Gabrielle a fait le choix de vivre en colocation plutôt que dans un petit studio. Elle règle donc chaque mois un tiers du loyer de son appartement dans le 20e arrondissement, soit 500 €. Il s’agit de son principal poste de dépenses fixes.

Qui dit colocation, dit division en conséquence des autres dépenses liées à l’appartement. La jeune femme règle 83 € par mois pour les charges (établies à 250 € mensuels), ainsi que 20 € pour l’électricité. Même principe avec l’abonnement internet de 35 € qui est divisé par 3 (11,67 € chacune) et pour l’assurance habitation qui est d’un montant total de 280 € (soit 93 € par colocataire).

L’abonnement téléphonique de Gabrielle est pris en charge à 50 % par son employeur et lui revient donc à 5 € par mois.

« Mon travail prend également en charge 100 % de mon forfait Liberté + [qui permet de voyager librement en validant son passe Navigo pour chaque trajet,ndlr]. J’en ai pour en moyenne 60 € par mois, c’est réglé via une note de frais. »

« Je n’achète pas de produits que je trouve chers »

Même si elle habite en colocation, et surtout parce qu’elle vit à Paris, le budget alimentaire de Gabrielle est très bien maîtrisé. Chaque mois, elle dépense en moyenne 230 € pour se nourrir, en grande partie en magasin bio.

« Je suis végétarienne à l’extérieur et vegan chez moi. Je fais des courses chaque début de semaine, où j’achète notamment tous les fruits et légumes dont j’ai besoin pour la semaine. »

Pour payer le moins cher possible, Gabrielle n’hésite pas à comparer les prix entre différentes enseignes et à faire ses courses dans deux ou trois magasins différents.

« Je n’ai jamais été une très grande mangeuse. Cela ne me dérange pas de manger à peu près la même chose au cours de l’année (hormis les fruits et légumes de saison). Je n’achète pas de produits que je trouve chers. J’achète très peu de produits transformés mais je consomme du tofu sous toutes ses formes à chaque repas. »

Les dépenses dites « féminines » ne pèsent pas non plus bien lourd sur le budget de Gabrielle : en moyenne 5 € par mois.

« Je n’ai pas de budget contraception, je porte une cup et achète très rarement des produits de beauté. J’estime les dépenses à 60 € par an, notamment pour les deux mêmes crèmes/soins que j’achète chaque année et que ma peau supporte plutôt bien. »

Les dépenses loisirs de Gabrielle

Pour Gabrielle, qui travaille dans ce milieu, faire des sorties culturelles est indispensable. « J’en fais minimum 3 par semaine. » Et cela a un certain coût :

« Dernièrement j’ai dépensé 350 € pour une trentaine de spectacles pour la saison 2023-2024. J’ai plusieurs abonnements et trouve le prix tout à fait honnête pour le nombre. Étant passionnée de spectacles vivants, je cherche quel abonnement serait le plus avantageux. Je vais aussi voir beaucoup de spectacles gratuits car Paris regorge de propositions très diversifiées. Je connais plutôt bien les programmations annuelles à force d’y aller. »

Gabrielle dispose par ailleurs d’un abonnement UGC pour aller au cinéma, ce qui lui revient à 22 € par mois. « Il est très vite rentabilisé. »

La jeune femme s’octroie également un cours de yoga en vision par semaine, qui lui revient à 5 € par cours. « Je n’ai pas le temps de me rendre dans le studio et souhaite réaliser ces cours uniquement avec mon super professeur. »

Concernant ses autres sorties, il s’agit principalement de restos de quartier, où elle se rend avec ses ami.es une à deux fois par semaine et où elle « s’en sort pour 15 ou 20 € maximum ».

« Il est très rare que je passe la soirée entière dans un bar, mais si cela m’arrive je prends un ou deux verres car j’ai toujours trouvé que c’était une dépense inutile. Je préfère inviter mes ami·es chez moi pour un moment de goûter/jeux de société ou prolonger une exposition par exemple par un verre en fin d’après-midi. »

L’autre poste qui pèse sur le budget de Gabrielle, ce sont les billets de train pour rendre visite à ses proches. Cette année, elle y a consacré 800 €, soit 67 € par mois.

« Dans l’idéal, j’aimerais réduire ce budget mais cela me semble impossible avec l’inflation. J’ai pourtant déjà l’impression d’être assez organisée en les prenant le plus tôt possible et en possédant une carte de réduction. Sans que je leur demande, mes parents me virent spontanément des petites sommes d’argent notamment pour m’aider à payer les billets de train lorsque je retourne dans ma région d’origine. »

Toujours raisonnable, Gabrielle dépense enfin peu en vêtements : en moyenne 25 € par mois, toujours en seconde main.

L’épargne et les projets d’avenir de Gabrielle

Chaque mois, Gabrielle réussit à mettre de côté entre 300 et 400 €. Une somme qu’elle utilise pour se faire un beau voyage une fois par an.

« Je me fais plaisir sans rien budgétiser mais je reste tout de même raisonnable en allant par exemple uniquement dans les dortoirs en auberge de jeunesse, car j’ai l’habitude de faire cela. »

Le reste de son épargne va lui permettre d’augmenter son apport pour un achat prochain d’appartement en région parisienne.

« Je suis très heureuse de ma vie au quotidien, notamment car je n’ai personne à charge donc je ne me soucie que de moi. Je me sens épanouie et assez libre de faire ce que je souhaite. »

Merci à Gabrielle* d’avoir épluché son budget pour nous !

* Le prénom a été modifié.