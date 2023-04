Flora, 2 184 € par mois : « Je me considère trop bien payée »

Est-on « trop bien payé » quand on gagne plus de 2 000 € par mois ? Faire ses comptes à l’ancienne est-il la solution pour maîtriser son budget ? Voici quelques-unes des questions auxquelles nous nous attaquons cette semaine dans Règlement de comptes !

Parler d’argent, en France, c’est encore tabou. Pourtant, c’est un sujet passionnant… et féministe, par certains aspects ! Dans Règlement de comptes, des personnes en tout genre épluchent leur budget, nous parlent de leur organisation financière en couple ou en solo, et de leur rapport à l’argent. Aujourd’hui, c’est Flora* qui a accepté de décortiquer ses comptes pour nous.

Âge : 31 ans

Métier : Graphiste

Salaire net avant prélèvement à la source : 2 282,81 €

Salaire net après prélèvement à la source : 2 184,39 €

Personnes (ou animaux) qui vivent avec vous : 2 chats, 3 octodons

Lieu de vie : Dreux (Eure-et-Loir)

Les revenus de Flora

Flora est graphiste, employée en CDI dans une entreprise d’une petite vingtaine de personnes dans le secteur de la publicité – « précisément dans la diffusion de médias sur écran dans le secteur du luxe » à Paris.

En couple avec un Belge qui réside toujours en Belgique, elle vit seule et est propriétaire depuis un peu plus d’un an d’un appartement de 75m2 à Dreux, en Eure-et-Loir.

« C’est beaucoup moins cher qu’à Paris, et surtout mon appartement se situe à 10 minutes à peine de la gare, d’où je prends ensuite le train. Bon, par contre, il faut aimer les transports. Heureusement, je bénéficie de 2 jours de télétravail par semaine. »

Après prélèvement à la source, Flora touche un salaire mensuel de 2 184,39 €, à quoi s’ajoute 120 € de tickets restaurant. Malgré un niveau de vie « plutôt dans la moyenne », la trentenaire s’estime « trop bien payée ».

« Je ne dépense pas énormément, si ce n’est pour les besoins de type courses. Je sais que selon mes collègues et mes amies, je devrais gagner plus. Notamment à cause des heures supplémentaires qu’on peut faire dans la boîte, des week-ends travaillés et du stress que cause un rythme de travail intense. J’ai d’ailleurs frôlé un joli burn-out il y a peu, et depuis je limite mes heures et refuse de travailler le week-end. Mais je ne me vois pas gagner plus car je ne me suis jamais imaginée gagner autant. Me retrouver avec avec une somme de 2 000 € et plus, pour moi c’est juste énorme. »

Le rapport à l’argent de Flora et son organisation financière

Flora avoue avoir « un rapport compliqué à l’argent ». Non pas parce qu’elle est à découvert tous les mois, mais parce qu’elle a « toujours peur d’oublier de calculer une dépense ».

« Je me connecte presque tous les jours à mon compte pour vérifier que je ne me suis pas trompée. »

Selon elle, cette peur est due à de précédents imprévus financiers qui l’ont momentanément mise dans le rouge : des prélèvements imprévus par la copropriété, une augmentation des prix de l’électricité…

« Je me suis aussi séparée il y a un an de mon ex, avec qui j’ai vécu sous le même toit pendant 10 ans. Nous partagions les dépenses, et j’ai dû apprendre à vivre et à gérer les dépenses seule. Aujourd’hui ça va, j’ai trouvé un équilibre, mais au début ce n’était pas joli. »

Pour gérer son stress lié aux dépenses, Flora a mis en place une « routine financière » bien rodée.



« Dès que j’ai reçu ma paie sur mon compte, je note la somme sur un bloc note. Je décompte ensuite toutes mes dépenses courantes fixes, notamment le crédit pour mon appartement à rembourser, les charges de copropriété, l’assurance, l’électricité, le gaz, les transports, internet, le téléphone, ainsi que la somme que je mets de côté tous les mois pour les impôts et la taxe d’habitation. Ensuite, dès que je dépense quoi que ce soit, je le note et le décompte tout de suite. Ainsi, je vois la somme qui diminue au fur et à mesure du mois et ça me permet de toujours savoir où j’en suis. »

Les dépenses de Flora

La première dépense fixe qui pèse sur le budget de Flora est le loyer. Pour son appartement à Dreux dont elle est propriétaire, la graphiste rembourse chaque mois 413,03 € de son emprunt immobilier. Son assurance pour l’appartement lui coûte quant à elle 23,32 € par mois.

Flora évalue à environ 454 € ses autres frais fixes mensuels : 364 € de charge de copropriété, qui comprennent l’eau et le chauffage, 40 € de gaz et 50 € d’électricité. Prévoyante, elle met aussi 200 € de côté tous les mois pour ses impôts, en cas de régulation et pour la taxe d’habitation. Elle paye par ailleurs 23 € pour son téléphone et 23 € pour internet tous les mois.

Parce qu’elle travaille à Paris tout en habitant en dehors de l’Île-de-France, Flora dispose d’un budget transports conséquent. Chaque mois, elle dépense 116 € pour pouvoir prendre le train, et règle 84 € de Pass Navigo pour se déplacer dans la capitale en métro.

« Je mets énormément pour mes animaux car je veux le meilleur pour eux »

Adepte des produits bio, locaux et de saison, Flora dépense environ 100 € par mois pour se nourrir. Elle trouve ses fruits et légumes au marché car ils y sont « moins chers et meilleurs ».

« Le marché est à 20 minutes à pied de chez moi, donc j’y vais les jours où je suis en télétravail. »

En tant que végan, Flora reconnaît acheter certains produits spécifiques, qu’elle ne trouve que dans les magasins bio ou spécialisés.

« En général, ça se limite au lait végétal, à la crème végétale, et parfois un tofu rosso. »

Une fois par an, elle achète en gros sur le site « Les nouveaux fermiers » des produits simili carnés, qu’elle stocke ensuite au congélateur – « ça se garde plusieurs mois facile ». Elle en a alors pour environ 180 €.

« J’achète tout le reste dans des enseignes type Carrefour que je fais livrer chez moi comme je n’ai pas de voiture (trop de dépenses alors que je n’en ai pas l’utilité). »

Lorsqu’elle rend visite à son copain en Belgique, Flora « met toujours 40 € dans les courses ou au resto » car elle « refuse d’être hébergée gratuitement ».

À part ça, les dépenses « féminines » ne coûtent pas grand-chose à la jeune femme. « J’ai une cup donc je suis tranquille. Quant à la contraception, on est au préservatif et c’est monsieur qui s’en occupe. »

En revanche, Flora ne lésine pas sur les dépenses quand il s’agit de ses animaux de compagnie, 2 chats et 3 octodons (petits rongeurs), pour lesquelles elle dépense environ 80 € par mois.

« J’avoue que je mets énormément pour mes bébés car je veux le meilleur pour eux et que je peux me le permettre… C’est ce qu’il me coûtent par mois en nourriture et litière. »

Les loisirs de Flora

Au moins une fois par mois, Flora va voir son amoureux Belgique et débourse 242,20 € pour lui rendre visite. C’est son principal poste de dépenses pour les loisirs. Elle n’a pas de budget vêtement particulier.

« Je n’en achète pratiquement jamais, sauf si je n’ai plus rien à me mettre… Donc ça doit arriver une fois tous les 1 ou 2 ans. »

Elle est en revanche une grande amatrice de lecture, adore dessiner et les jeux vidéo.

« En dessin, je dépense 10 € tous les mois pour supporter le Patreon d’une artiste dont j’adore le travail. Sinon, en tant que graphiste, je dessine sur tablette avec un logiciel gratuit. »

Si les jeux vidéo ne sont pas une dépense courante Flora – « j’ai dû en acheter 3 ou 4 en un an » -, la jeune femme confesse dépenser beaucoup d’argent dans les livres.

« Quand je rentre dans une librairie, je ressors beaucoup trop souvent avec une pile de livres qui vaut entre 30 et 40 €. J’essaie de ne pas y rentrer trop souvent, sinon c’est foutu, je suis trop faible. Un jour avec mon compagnon, on allait rentrer dans une librairie pour que je puisse juste prendre des informations sur un livre. Mon compagnon m’a dit : « Tu ne devrais pas rentrer, tu vas encore craquer ». Je lui ai répondu « Mais non ! Promis je n’achète rien ». Il m’a répondu « Promis ? ». J’ai répondu « Promis ! »… J’ai mis un pied, juste un pied dans l’enseigne, je me suis retournée vers lui et lui ai finalement dit « Enfin peut-être… ». »

Comme elle n’est pas particulièrement dépensière, Flora ne sait pas vraiment quel poste de dépenses elle souhaiterait réduire. Elle se souvient en revanche de son dernier « craquage » : un clavier piano « pour réaliser un rêve d’enfant » car elle « souhaite apprendre le piano depuis qu’elle est toute petite ».

L’épargne et les projets d’avenir de Flora

Lorsqu’elle se tient à son budget, Flora parvient à mettre 450 € euros de côté par mois.

« Mais si je pousse le vice dans les loisirs ou que je participe à des anniversaires – suis-je la seule au monde à avoir parfois 2 à 3 anniversaires dans un mois ? -, j’épargne 250 €. »

Elle place directement cet argent sur son deuxième compte, dans lequel elle peut piocher si sa situation financière se complique ou en cas de grosses dépenses, comme les travaux de copropriété ou ses vacances.

Dans l’avenir, Flora n’a pas de projet particulier si ce n’est « avoir des tatouages partout ».

« Mais ça, c’est quand j’aurai assez d’argent de côté. Sinon, pour le moment, je prends la vie comme elle vient. »

Merci à Flora* d’avoir épluché son budget pour nous !

* Le prénom a été modifié.