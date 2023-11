Raphaëlle, 1 340 € de salaire par mois : « Je me considère comme pauvre »

Comment gérer ses finances quand on est un parent solo qui gagne le Smic ? Sur quelles dépenses rogner pour éviter d’être à découvert ? Voici quelques-unes des questions auxquelles nous nous attaquons cette semaine dans Règlement de comptes.

Parler d’argent, en France, c’est encore tabou. Pourtant, c’est un sujet passionnant… et féministe, par certains aspects ! Dans Règlement de comptes, des personnes en tout genre épluchent leur budget, nous parlent de leur organisation financière en couple ou en solo, et de leur rapport à l’argent. Aujourd’hui, c’est Raphaëlle* qui a accepté de décortiquer ses comptes pour nous.

Prénom : Raphaëlle*

Raphaëlle* Âge : 44 ans

44 ans Profession : employée dans une boucherie

employée dans une boucherie Salaire net : 1 340 €

1 340 € Personnes (ou animaux) vivant sous le même toit : 2 enfants, 2 chiens, 3 chats, 7 poules et 2 rongeurs

: 2 enfants, 2 chiens, 3 chats, 7 poules et 2 rongeurs Lieu de vie : une petite ville dans les Vosges

La situation et les revenus de Raphaëlle

Raphaëlle a 44 ans. Mère solo de deux enfants de 12 et 14 ans vivant à temps plein avec elle, elle travaille en CDI en tant que bouchère dans un supermarché.

Elle réside dans une maison de 110 m2 avec jardin dans une ville de 7 000 habitants dans les Vosges, dont elle est locataire depuis un an.

Pour son emploi à temps plein en boucherie, Raphaëlle touche un salaire net de 1 340 €, ce qu’elle trouve insuffisant :

« Je suis peu payée par rapport aux contraintes : je travaille le dimanche après-midi jusqu’à 20 heures, je porte des charges lourdes, je travaille dans le froid, je fais des découpes de viande… »

En complément de son salaire, Raphaëlle touche 360 € d’APL et d’allocations familiales et 224 € de prime d’activité. Ce qui amène son revenu mensuel global à 1 924 €, pour elle et ses deux enfants.

Le rapport à l’argent de Raphaëlle et son organisation financière

Raphaëlle a grandi auprès de parents percevant « un bon revenu », mais n’a pas pour autant eu l’impression qu’ils lui avaient transmis une quelconque éducation financière. Seul conseil dont elle se souvient :

« On m’a toujours appris à ne pas acheter de marque. »

En tant que parent solo avec deux enfants à charge et un salaire équivalent à un Smic temps plein, Raphaëlle reconnaît avoir du mal à joindre les deux bouts.

« Je me considère comme pauvre, je suis chaque mois à découvert. »

Si aujourd’hui, elle a un poste en CDI, ça n’a pas toujours été le cas, ce qui explique aussi en partie les difficultés financières qu’elle rencontre :

« J’ai été cinq ans au RSA, ce qui m’a valu des dettes. J’ai aussi souvent déménagé : six fois en dix ans, ce qui a engendré beaucoup de frais. »

Aujourd’hui, elle aspire à retrouver une stabilité financière.

Les dépenses de Raphaëlle

Le principal poste de dépenses de Raphaëlle est le loyer. Pour sa maison en location, elle paye chaque mois 620 €. Les factures courantes lui reviennent à 200 € : cela comprend le chauffage au gaz, l’électricité, ainsi que « 300 € de bois de chauffage par an », lissés sur l’année.

Raphaëlle s’acquitte aussi de 120 € pour régler les assurances (auto, habitations, assurance vie et accident de la vie, mutuelle) et de 70 € pour l’abonnement internet du foyer, ceux de trois téléphones portables et de Netflix.

Elle paye chaque mois 20 € de frais bancaires et, même si elle est non imposable, elle règle 13 € au titre de la redevance audiovisuelle.

Côté frais de transports, Raphaëlle va à pied au travail et n’utilise donc son véhicule que ponctuellement, principalement « pour aller voir sa famille ». Cela lui revient à 50 € par mois en essence.

Concernant les frais d’alimentation, la mère de famille s’en sort avec 500 € par mois, qu’elle dépense au supermarché où elle travaille, ainsi que chez le primeur. Même si elle fait attention aux prix, Raphaëlle prend aussi soin de privilégier les produits locaux et de saison.

« J’achète le meilleur rapport prix au kilo. Pour la nourriture, je fais deux ou trois fois par semaine des repas sur l’appli JOW. Le soir, je ne cuisine pas de viande. Parfois un peu de charcuterie et des soupes ou des légumes. Le midi c’est cantine pour les enfants et moi les restes. J’aimerais réduire ce budget alimentation, je le trouve trop important. »

La cantine pour ses enfants lui revient à 100 € par mois.

Les dépenses dites « féminines » représentent 20 € par mois, essentiellement en produits vegan qu’elle achète pour sa fille.

« On a un tout petit budget d’une centaine d’euros par an, en comptant les gels douche, les shampoings, le déo…. Je fais les shampoings solides maison, les savons maison et quelques crèmes de beauté moi-même et sinon, je n’utilise que des produits naturels. »

Raphaëlle n’a actuellement « pas de budget contraception ».

Sa famille vivant à la campagne et disposant d’un jardin, Raphaëlle a de nombreux animaux chez elle : deux chiens, trois chats, sept poules et deux rongeurs, qui lui coûtent environ 100 € par mois, dont 20 € de frais vétérinaires.

Les dépenses loisirs de Raphaëlle

Raphaëlle ayant un budget très serré, c’est le budget dédié aux loisirs de la famille qui est rogné : elle ne dépense en moyenne que 50 € chaque mois pour les activités sportives auxquelles sont inscrits ses enfants : le ping pong et le tir à l’arc pour son fils ; la guitare pour sa fille.

« Pour ma fille les cours sont gratuits car dispensés par le lycée. Pour moi, il n’y a aucun loisir. »

Raphaëlle privilégie les loisirs qui ne lui coûtent rien, comme les balades et les jeux en famille.

Côté vêtements, là encore, elle n’achète que l’essentiel et dépense en moyenne entre 15 et 50 € par mois, principalement pour ses enfants.

Pas question en revanche de les priver de sorties et encore moins de vacances. Il s’agit d’ailleurs de son dernier craquage : 900 € dépensés en stage pour les enfants et 700 € investis dans les futures vacances. Elle met chaque mois 100 € de côté pour les financer.

L’épargne et les projets d’avenir de Raphaëlle

Avec un budget très serré et des dépenses incompressibles, Raphaëlle reconnaît qu’elle a bien du mal à épargner à la fin du mois.

« J’épargne 60 € mais j’ai actuellement un découvert de 500 € que j’essaie de rembourser. »

Malgré le peu de moyens dont elle dispose, la mère de famille verse dès qu’elle le peut un peu d’argent sur le livret de ses enfants afin de les aider, lorsqu’ils se seront en âge de conduire, à financer leur permis de conduire.

Lorsque l’avenir lui permettra, Raphaëlle aimerait épargner pour pouvoir devenir propriétaire et ainsi « gagner en autonomie financière ». Mais à court terme, elle cherche avant tout à maintenir son équilibre de vie et à ne pas creuser davantage son découvert.

Merci à Raphaëlle* de nous avoir ouvert ses comptes.

* Le prénom a été modifié.

Témoignez sur Madmoizelle Pour témoigner sur Madmoizelle, écrivez-nous à :

[email protected]

On a hâte de vous lire !

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.