Lidl : c’est ce jour de la semaine qu’il faut faire ses courses pour faire un max d’économies

Réputé pour ses produits bon marché et de qualité, l’enseigne Lidl offre également de nombreuses promotions, en particulier en milieu de semaine.

L’inflation a eu raison de nos portefeuilles, et plusieurs enseignes en ont conscience. À l’image de Lidl, supermarché petits-prix, qui est désormais l’un des plus fréquentés en France – à raison de 15 millions de visiteurs par mois. Ceci, en raison de ses produits robotiques à petits prix, ou encore ses fruits et légumes cultivés en France.

Bien moins cher que la plupart de ses principaux concurrents, il est l’endroit idéal pour s’approvisionner sans se ruiner. Interrogée en 2023 dans notre rubrique Réglements de compte, Jeanne nous confiait d’ailleurs faire l’intégralité de ses courses chez Lidl par souci d’économie. Et il ressort qu’un jour de la semaine serait plus propice à des prix encore plus minis, comme l’a repéré le Journal des Femmes.

Le mercredi jour des promos

Et ce jour serait le mercredi, car c’est justement le jour de la semaine où Lidl met ses nouveautés en rayon. Les ruptures de stock étant fréquentes chez l’enseigne, c’est en faisant vos courses le mercredi que vous aurez une chance de faire partie des premiers servis. Sans oublier que toutes les promotions se font également au rayon frais, et qu’il faut s’en procurer rapidement au vu des dates de consommation à respecter.

Et ce n’est pas tout. Le mercredi marque souvent le début des offres « super samedi », une opération hebdomadaire durant laquelle des opérations promotionnelles exclusives attirent beaucoup de monde. Des promos qui sont disponibles dès le mercredi, et non pas le samedi comme l’indique le nom de l’opération.

