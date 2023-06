Jeanne, alternante à 900 € par mois : « Je suis passée de manger bio et local chez mes parents à manger Lidl ! »

Peut-on épargner quand on a un petit salaire d’alternante ? Et réussir à s’accorder quelques plaisirs ? Voici quelques-unes des questions auxquelles nous nous attaquons cette semaine dans Règlement de comptes.

Parler d’argent, en France, c’est encore tabou. Pourtant, c’est un sujet passionnant… et féministe, par certains aspects ! Dans Règlement de comptes, des personnes en tout genre épluchent leur budget, nous parlent de leur organisation financière en couple ou en solo, et de leur rapport à l’argent. Aujourd’hui, c’est Jeanne qui a accepté de décortiquer ses comptes pour nous.

Prénom : Jeanne

: Jeanne Âge : 21 ans

: 21 ans Profession : Alternante assistante commerciale

: Alternante assistante commerciale Salaire net avant prélèvement à la source : 900 €

: 900 € Salaire net après prélèvement à la source : 900 €

: 900 € Personnes (ou animaux) qui vivent avec vous : aucun

: aucun Lieu de vie : Angers (Maine-et-Loire)

La situation et les revenus de Jeanne

Jeanne est actuellement en alternance dans le commerce dans le cadre de son bachelor commerce. Elle vit à Angers dans un appartement de 25 m2, qui se trouve à cinq minutes à pied de son lieu de travail. En couple depuis un an et demi, elle se rend dans l’appartement de son copain, à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) deux fois par mois pour suivre ses cours. Ils vivent alors à deux dans un studio de 20 m2, ce que la jeune femme reconnaît être « un peu petit ».

En plus du salaire de 900 € mensuels qu’elle touche dans le cadre de son contrat d’apprentissage, Jeanne donne parfois quelques cours d’anglais en visio, ce qui lui rapporte en moyenne 50 € par mois. « Mais c’est un revenu très aléatoire. »

Pour son appartement en location, Jeanne reçoit également des aides : 180 € d’APL de la part de la CAF et 100 € d’Aide Mobili-Jeune de la part d’Action Logement. Il s’agit d’une aide au logement prenant en charge une partie du loyer des jeunes de moins de 30 ans, apprentis et alternants d’une entreprise.

Au total, donc, Jeanne doit se débrouiller tous les mois avec 1 180 € pour vivre. Bien qu’elle ait conscience de sa « chance de pouvoir étudier et travailler », la jeune femme se considère comme mal payée.

« Je ne touche même pas assez pour avoir le droit à la prime d’activité. Quand j’étais étudiante, je travaillais le week-end pour gagner environ 200 € par mois, et mes parents payaient mon loyer, mes transports et me donnaient 300 € par mois pour la nourriture. En passant en alternance ils ont décidé de couper leur aide et j’ai eu très peur de ne pas m’en sortir seule, j’en faisais vraiment des cauchemars. « Mais comment je vais vivre avec 900 € par mois sans leur aide ? » J’ai fini par me faire une raison et penser que ce que je touchais était la norme des alternants dans ma tranche d’âge, et en arrivant en cours j’ai pu discuter avec les autres élèves qui eux sont en alternance sur Paris ou en région parisienne. J’ai découvert que la plupart gagnent plus que 1 200 €, touchent donc la prime d’activités et vivent pour le plus grand nombre chez leurs parents. J’avoue l’avoir mal pris et été même jalouse car leurs horaires et conditions sont les mêmes que les miennes, certains touchent même jusqu’à 2 000 € net grâce aux primes et n’ont aucune dépense de logement. Tous les midis ils mangent à l’extérieur, chose que je ne peux pas me permettre. »

Le rapport à l’argent de Jeanne et son organisation financière

Jeanne a grandi dans une famille de la classe moyenne dans laquelle elle n’a jamais manqué de rien. « Mes parents nous ont inculqué la valeur de l’argent très tôt. »

La vingtenaire cite par exemple les cadeaux de Noël et d’anniversaire, pour lesquels ses parents mettent tous les ans le même budget. C’est grâce à eux qu’elle a développé son goût pour les voyages.

« Je les ai toujours vus « faire attention » pour que l’on puisse se payer de beaux voyages. Nous n’avons pas de belles voitures mais nous mangeons bio et local. »

De son côté, Jeanne se juge « très économe ». Jamais à découvert de sa vie, elle avoue avoir parfois du mal à dépenser son argent et fait très attention au quotidien.

« Il y a même des fois où je ne voulais pas rentrer voir mes parents à cause du prix du train. Ma mère a donc continué à me payer mes trains pour rentrer les voir cette année. Je ne vais pas au restaurant, j’évite les activités payantes et lorsqu’on me propose une sortie, j’ai souvent peur de trop dépenser. En décembre, j’ai donc créé un budget ‘loisirs’ de 40 € par mois, pour pouvoir me permettre d’aller boire un verre, me faire un petit resto… »

Toujours à la recherche des bons plans, l’étudiante a, par exemple, réussi à partir 10 jours à New York pour 900 € grâce à un échange d’appartement.

Pour gérer son argent et éviter les déconvenues, Jeanne a organisation financière bien rodée :

« Dès que je reçois mon salaire ainsi que les aides au logement, je paye mon loyer, je mets 300 € de côté. J’ai également 2 autres comptes en banque (Revolut et Boursorama) qui me permettent de mieux budgétiser. Je verse 130 € pour la nourriture sur l’un et 40 € pour les ‘loisirs’ sur l’autre. Les abonnements sont débités sur mon compte courant. »

Les dépenses courantes de Jeanne

Pour son appartement à Angers, Jeanne paye chaque mois un loyer de 450 €, soit la moitié de son salaire d’alternante. C’est sa principale dépense mensuelle. Elle ne règle en revanche aucune facture courante attenante (eau, électricité, charges, internet) car tout est compris dans le loyer. Seule autre dépense liée à l’appartement : son assurance habitation, d’un montant de 5 € par mois.

Autres postes qui pèsent sur son budget : son abonnement téléphonique, à 20 € mensuels, et les transports en commun. Pour les billets de train qu’elle prend quand elle va à Paris, ainsi que les tickets de métro sur place, Jeanne dépense 50 € par mois.

Pour manger, la jeune femme fait ses courses chez Lidl. Cela lui revient à environ 130 € pour un mois de vivres.

« Je suis passée de manger bio et local chez mes parents à manger Lidl ! Mais les supermarchés classiques sont très chers, surtout la viande. J’essaye de manger des légumes, des fruits et surtout très sain. »

Pour ses protections hygiéniques, Jeanne débourse enfin 5 € par mois.

Les dépenses « plaisir » de Jeanne

En raison de son salaire d’alternante, Jeanne dispose d’un budget serré pour s’amuser et se divertir. Un peu plus de la moitié passe dans l’abonnement à une salle de sport, d’un montant de 50 € par mois.

« J’y vais beaucoup je paye pour une salle à Angers et une à Levallois. Ce sont mes seuls loisirs. »

Elle dépense aussi 5 € pour un abonnement Spotify et se réserve un budget d’environ 50 € pour les vêtements, même si elle n’en achète pas tous les mois, ainsi que 40 € pour les sorties.

« Pour les vêtements, c’est une moyenne de dépenses sur Vinted, Bershka et Stradivarius. En devenant alternante, j’ai réduit au maximum toutes mes dépenses pour pouvoir continuer à voyager. Je n’achète presque plus de vêtements, j’ai vendu beaucoup de choses inutiles et je réfléchis beaucoup plus sur mes achats. »

L’épargne et les projets d’avenir de Jeanne

À la fin du mois, après s’être acquittée de toutes ses dépenses, Jeanne dispose d’environ 410 €. Elle épargne 300 €, ce qui lui laisse environ 110 € pour faire face aux imprévus et financer son futur voyage en Australie.

« En septembre, je quitte la France pour faire un PVT (permis vacances travail) en Australie ! En 2 mois, il a fallu payer le visa (380 €) et le billet d’avion (700 €) et il reste encore l’assurance ! Là-bas, les salaires sont plus élevés qu’en France, donc j’espère voyager davantage et me faire plus plaisir sans regarder autant à la dépense. Le rapport à l’argent y est plus décomplexé qu’en France aussi. »

Merci à Jeanne d’avoir épluché ses comptes pour Madmoizelle !

Témoignez sur Madmoizelle Pour témoigner sur Madmoizelle, écrivez-nous à :

[email protected]

On a hâte de vous lire !

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.