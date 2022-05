Martha, 1 269 euros par mois, « Je ne cherche pas absolument à gagner plus »

Parler d’argent, en France, c’est encore tabou. Pourtant, c’est un sujet passionnant, et par certains aspects féministes. Dans notre rubrique Règlement de comptes, des personnes en tout genre viennent éplucher leur budget, nous parler de leur organisation financière en couple ou en solo, et de leur rapport à l’argent. Aujourd’hui, c’est Martha qui a accepté de nous ouvrir ses comptes.

À 26 ans, Martha est actuellement en CDD dans une entreprise de fabrication artisanale de jouets en bois pour 1 269 euros nets par mois. Elle touche aussi 137,50 euros de prime d’activité. Et son père lui donne 20 euros par mois.

Pour en arriver là, elle a fait un master en scénographie puis un CAP en menuiserie.

Il s’agit d’une petite entreprise.

« Travailler à taille humaine est important pour moi. Je fais principalement de la découpe à la scie à chantourner. De plus, travailler à produire autrement, de façon réfléchie et locale m’intéressait. »

Elle ne s’estime pas bien payée mais la situation lui convient :

« En étant au SMIC, j’aurais du mal à me dire bien payée. Le fait de vouloir travailler de façon engagée et dans un domaine qui nous plaît ne justifie pas de se contenter d’un bas salaire. Cependant, j’ai accepté le poste en connaissance de cause et je suis formée à de nouvelles compétences.

Disons que je sais me contenter de cette entrée d’argent, ça me permet de limiter ma consommation d’un autre côté. Certes, je ne serais pas contre épargner plus, mais j’économise depuis mes tout premiers salaires — à 18 ans — et avoir de l’argent de côté me permet de me sentir en sécurité financièrement.



Je ne cherche pas absolument à gagner plus, je fais globalement en sorte de me sentir bien dans ma situation actuelle, qui je sais n’est pas figée. J’aime apprendre, partager et rencontrer de nouvelles personnes. »