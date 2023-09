Romane, 2 650 € par mois : « Pourquoi se priver ? Il faut profiter de la vie si l’on peut ! »

Comment réussir à épargner quand on a un gros budget loisirs ? Est-ce vraiment important d’économiser quand on veut devenir propriétaire ? Voici quelques-unes des questions auxquelles nous nous attaquons cette semaine dans Règlement de comptes.

Parler d’argent, en France, c’est encore tabou. Pourtant, c’est un sujet passionnant… et féministe, par certains aspects ! Dans Règlement de comptes, des personnes en tout genre épluchent leur budget, nous parlent de leur organisation financière en couple ou en solo, et de leur rapport à l’argent. Aujourd’hui, c’est Romane* qui a accepté de décortiquer ses comptes pour nous.

Prénom : Romane*

: Romane* Âge : 27 ans

: 27 ans Profession : Responsable logistique

: Responsable logistique Salaire net avant prélèvement à la source : 2 950 €

: 2 950 € Salaire net après prélèvement à la source : 2 650 €

: 2 650 € Primes : environ 11 000 € par an

: environ 11 000 € par an Lieu de vie : dans le centre de Paris

La situation et les revenus de Romane

Romane est une Parisienne de 27 ans qui travaille en tant que cadre « dans un grand groupe international de logistique dans le secteur des énergies ».

En couple, elle vit seule dans un appartement de 20m2 dont elle est locataire en plein cœur de Paris.

« Je réside dans un bâtiment très calme. Le quartier est jeune et on s’y sent en sécurité par rapport à d’autres quartiers parisiens. »

Très heureuse de vivre pour le moment dans la capitale, Romane n’envisage cependant pas d’y rester toute sa vie, en raison des « logements trop petits » même si, dans un futur proche, elle y a un projet d’achat immobilier.

Pour son job de cadre en CDI dans un grand groupe international, la jeune femme touche un salaire net de 2 950 €. Une fois le prélèvement à la source effectué, Romane bénéficie d’un salaire net de 2 650 €. Mais à ce revenu fixe, s’ajoute 11 000 € par an provenant d’une prime variable et d’un intéressement bénéfice.

Grâce à ces sources de revenus, Romane s’estime « bien payée par rapport au reste de la population français et pour mon âge ».

« Même si la vie est chère à Paris, je vis confortablement. »

Le rapport à l’argent de Romane et son organisation financière

Romane a grandi au sein d’un foyer qui avait un « rapport normal » à l’argent. Ses parents faisaient attention à leur budget sans pour autant en faire un sujet d’angoisse. Arrivée à l’âge adulte, la vingtenaire a conservé cette philosophie :

« Je n’ai jamais été à découvert. Je dépense tout en épargnant car j’estime avoir un bon pouvoir d’achat. Mais je fais aussi attention à mon budget, il est important pour moi d’épargner et d’investir. »

Pour ne pas se retrouver dans le rouge à la fin du mois, Romane concède « ne pas avoir d’organisation particulière. J’ai une application pour suivre mes dépenses au fur et à mesure du mois, mais je ne me restreins pas ».

Les dépenses courantes de Romane

Actuellement locataire, Romane débourse 700 € par mois pour son appartement de 20 m2. Il s’agit de sa plus grosse dépense fixe.

Vient ensuite l’imposition. Prélevée à la source, la jeune femme reverse chaque mois 300 € au titre de l’impôt sur le revenu.

Ses factures courantes (eau, EDF, chauffage) lui reviennent à 60 € par mois et ses frais bancaires à 8 €. C’est son père qui lui offre son assurance habitation, elle ne sait donc pas son montant.

Pour se déplacer dans Paris, elle utilise les transports en commun et donc son pass Navigo (84 € par mois), qui lui est remboursé à 60 % par son entreprise : elle règle donc 40 € de sa poche. À cela s’ajoute environ 140 € de train par mois, qu’elle paye avec les chèques vacances de son entreprise.

Pour faire ses courses, Romane privilégie la praticité : elle se rend au Monoprix à côté de chez elle, où elle achète à la fois ses produits alimentaires, mais aussi ceux dits « féminins » comme les protections périodiques, les produits de beauté et le maquillage.

« J’achète au fur et à mesure quand j’ai besoin, je n’ai pas de budget maquillage par mois (je me maquille très peu). »

Sa pilule est quant à elle remboursée à 100 % par l’Assurance maladie.

Comme elle ne se restreint pas, Romane calcule sa dépense mensuelle au supermarché à 400 € par mois. Mais pour la majorité de cette dépense (280 €), elle utilise sa carte restaurant fournie par son entreprise. Elle ne règle donc que 120 € de courses de ses propres frais.

Les dépenses loisirs de Romane

Si Romane a peu de dépenses courantes importantes à payer chaque mois, son budget loisirs est impressionnant : environ 1 050 €.

Sont compris dans ce post les voyages et les week-ends qu’elle réalise au moins 10 fois par an « grâce aux nombreux RTT et congés payés » dont elle dispose. Ce budget voyage est estimé à 800 € par mois. Romane dispose par ailleurs d’une aide d’environ 1 000 € par le CE de sa boîte.

Les sorties (cinéma une fois par mois, musées…) lui reviennent à environ 50 €. Romane aime aussi sortir avec ses ami.es. Les soirées, bars, restaurants qu’elle fait en sa compagnie chiffrent autour de 200 € par mois.

La jeune femme prend aussi plaisir à faire de la randonnée et du fitness, qu’elle ne paye pas grâce au CE de son entreprise.

Le budget vêtements de Romane est de 350 € par mois environ.

« C’est une moyenne, parfois je ne dépense rien en shopping, parfois 700 €. Je me rends dans des enseignes classiques type ZARA, Mango, Bershka, Levi’s… »

Romane a conscience que son budget est élevé, mais elle n’entend pas le diminuer pour le moment.

« Pourquoi se priver ? Il faut profiter de la vie si l’on peut ! »

D’ailleurs, son dernier craquage est un sac de luxe à 900 €.

L’épargne et les projets d’avenir de Romane

Chaque mois, uniquement grâce à son salaire, Romane arrive à mettre de côté un peu plus de 300 € par mois, pour financer un futur projet immobilier.

Elle épargne aussi ses 11 000 € annuels de primes et intéressement, qu’elle place sur un Plan Épargne de Groupe (PEG), et qui sont exonérés d’impôt sur le revenu.

Grâce à cette épargne conséquente, Romane a un projet à court terme : acheter un appartement à Paris. Puis, plus tard, sortir de la capitale pour posséder sa propre maison.

Merci à Romane* de nous avoir ouvert ses comptes !

* Le prénom a été modifié.