Nessa, entre 1 080 et 1 680 € par mois : « Je complexe de ne pas appartenir à la classe sociale de mes parents »

Peut-on bien vivre quand on a des revenus irréguliers ? Quelle organisation financière quand on est une famille recomposée ? Voici quelques-unes des questions auxquelles nous nous attaquons cette semaine dans Règlement de comptes.

Parler d’argent, en France, c’est encore tabou. Pourtant, c’est un sujet passionnant… et féministe, par certains aspects ! Dans Règlement de comptes, des personnes en tout genre épluchent leur budget, nous parlent de leur organisation financière en couple ou en solo, et de leur rapport à l’argent. Aujourd’hui, c’est Nessa* qui a accepté de décortiquer ses comptes pour nous.

Prénom : Nessa*

Âge : 36 ans

Profession : Rédactrice web (en micro-entreprise)

Salaire net avant prélèvement à la source : entre 1 100 et 1 700 € en fonction des mois (déduction faite des cotisations URSSAF)

Salaire net après prélèvement à la source : entre 1 080 et 1 680 €

Personnes vivant sous le même toit : son conjoint, ainsi que son fils et celui de son conjoint une semaine sur deux

Lieu de vie : Une maison près de Surgères (Charente-Maritime)

La situation et les revenus de Nessa

Nessa, 36 ans, exerce le métier de rédactrice depuis 2018. Elle est à son compte, sous le statut d’auto-entrepreneur. Elle travaille de chez elle pour divers clients, pour lesquels elle rédige des sujets très larges : diagnostic immobilier, construction, beauté et bien-être, écologie, automobile, entrepreneuriat, comparatifs de produits…

« J’apprends beaucoup de choses grâce à mon travail, car je lis énormément, et j’ai la chance de pouvoir m’organiser comme je le souhaite… Pratique quand on a un enfant et une maison à gérer ! »

Suite à un divorce en 2021, Nessa est locataire d’une maison en Charente-Maritime, située à 5 minutes de Surgères et 45 minutes de La Rochelle. Elle y vit avec son fils de 5 ans et demi, son conjoint et le fils de ce dernier, 7 ans et demi. Les deux enfants sont en garde alternée.

« C’est une maison ancienne ancienne rénovée de 80m2 avec deux chambres. Nous avons laissé une chambre pour chaque enfant et nous dormons dans le salon. Il n’y a pas de jardin, ni de garage, juste une cour commune où l’on gare les véhicules et où les enfants peuvent jouer. Nous aimerions déménager, mais peu de logements sont disponibles dans notre région. De plus, mon conjoint est actuellement en recherche d’emploi et moi en micro-entreprise, donc il nous est difficile de trouver un propriétaire qui accepte notre dossier, et les loyers sont élevés par rapport à nos revenus. Il n’y a pas de maison avec 3 chambres disponible à moins de 800 euros, sans les charges. »

Même si elle « adore son métier », Nessa reconnaît que son salaire est parfois limite face au coût de la vie. Une fois déduites les cotisations à l’URSSAF et l’impôt sur le revenu, son salaire mensuel net oscille entre 1 080 et 1 680 €.

« Je ne pense pas être mal payée par rapport au travail que je fournis, mais je pense que la vie est chère. Au niveau de mes revenus, je pense être dans la moyenne, comme beaucoup de Français avec un salaire correct qui permet de vivre et de se faire plaisir, a minima. Toutefois, nous partons très rarement en vacances et nous réduisons les loisirs de mois en mois (de moins en moins de restaurants, notamment, et nous checkons nos comptes avant de faire des sorties en famille). De plus, les hausses de prix récurrentes nous font peur et, avec mon conjoint, nous ne sommes jamais très sûrs des lendemains. »

C’est pour cette raison que Nessa a « légèrement augmenté ses tarifs cette année ».

« Je pense que je pourrais demander davantage à certains de mes clients, mais je n’ose pas, de peur qu’ils se tournent vers d’autres freelances. Je pourrais également gagner plus en travaillant plus, mais j’ai déjà tenté et cela engendre beaucoup de stress et de fatigue de travailler à la fois la journée, les soirs et les week-ends. Et il est important que j’aie du temps pour m’occuper pleinement de mon fils. »

Le rapport à l’argent de Nessa et son organisation financière

Nessa a grandi dans une famille aisée, auprès de parents qui « gagnaient tous les deux très bien leur vie » qui ne l’ont jamais privée de rien.

« Ils ont toujours eu de l’épargne disponible, ils n’étaient jamais à découvert, ils étaient propriétaires en région parisienne… »

Nessa admire particulièrement sa mère, « une femme très indépendante financièrement » qui, même si elle « n’est pas très dépensière au quotidien », « est capable de dépenser des sommes folles quand elle se lâche ».

« Je veux suivre son exemple d’indépendance féminine et n’avoir de compte à rendre à personne. Mais je sais qu’en cas d’extrême urgence, elle pourrait me verser un peu d’argent. Par ailleurs, j’ai développé un vrai complexe, car je considère ne pas faire partie de leur classe sociale plutôt bourgeoise. »

Ce complexe se répercute sur sa façon de gérer son argent.

« Je conserve de mauvaises habitudes de leurs dépenses alors que je n’en ai plus forcément les moyens. Il y a eu une période où je faisais des achats quasi compulsifs. J’aime faire du shopping pour mon fils et moi, faire plaisir aux gens que j’aime, manger de la nourriture de qualité… Or, tout cela a un coût. Mais avec l’âge et les obligations de la vie, j’apprends à me raisonner, à ne plus dépenser sans compter, à faire plus attention. »

Côté organisation financière, Nessa et son conjoint gèrent chacun leurs frais de leur côté avec des comptes séparés. Son conjoint lui fait des virements mensuels pour le loyer et les charges, car le bail de sa maison – qu’elle avait initialement prise seule – est à son nom.

« Il n’y a que pour les courses, que nous faisons tous les 15 jours, où nous payons une fois sur deux. Au début, j’achetais des choses pour son fils dès que j’achetais pour le mien, mais j’ai arrêté pour diverses raisons. Chacun son enfant, chacun ses dépenses ! »

Les dépenses de Nessa

Pour la maison en location qu’elle occupe avec son conjoint et leurs enfants respectifs, Nessa règle un loyer mensuel de 600 €. Il s’agit de son principal poste de dépenses, mais il est divisé équitablement entre elle et son compagnon.

Les factures courantes leur reviennent à 245 € par mois : 185 € d’électricité et 60 € pour l’eau. Une somme similaire est versée par le couple pour les assurances (247 €) : assurance auto à 45 € pour Nessa, 90 € pour son conjoint ; assurance habitation à 19 € ; mutuelle santé respectivement à 58 € pour elle et 35 € pour elle.

Nessa et son conjoint règlent aussi chaque mois 31 € d’abonnement internet, 5,99 € pour Netflix, et la jeune femme a à sa charge son abonnement téléphonique à 14,99 € par mois.

Les frais bancaires leur coûtent 25 € par mois : 10 € pour le compte courant de Nessa et 5 € pour son compte professionnel ; 10 € environ pour son compagnon.

Le couple, qui vit à la campagne, utilise surtout ses voitures. Cela leur revient à 240 € par mois à deux.

« Ce sont les frais d’essence, surtout pour amener nos fils à l’école. Pour ma part, j’ai également 200 € par an de révision environ, que je réalise chez le constructeur. »

« Mon conjoint et les enfants aiment les ‘cochonneries’ »

Question budget alimentaire, Nessa l’estime à 450 € par mois, pour quatre.

« Cela nous revient à environ 200 € pour deux semaines, que nous payons en alternance avec mon conjoint. Parfois, je fais de petits extras en allant au marché. »

Mais la majorité de ce qu’elle achète provient de chez Leclerc, l’enseigne qui selon elle pratique « les prix les moins chers ».

« Mon conjoint et les enfants aiment les ‘cochonneries’ (soda, biscuits, pâte à tartiner, glaces…), ce qui nous coûte cher et m’agace un peu parfois (pour ma part, je ne mange pas de viande rouge et je suis tout à fait capable de me priver de produits sucrés industriels). J’adore aussi acheter chez Picard, mais j’essaie à présent de limiter mes commandes à une par trimestre environ. C’est du bon surgelé, qui permet de faire des stocks et de bien manger sans passer trop de temps en cuisine. »

Le couple règle aussi 80 € de cantine pour les enfants. « Mon conjoint et moi payons un mois sur deux, en alternance avec les autres parents de nos enfants. »

Les dépenses dites « féminines » pèsent peu dans le budget de Nessa : en moyenne 10 € par mois. Cela s’explique par le fait que la jeune femme « se débrouille par elle-même » pour son bien-être et sa mise en beauté.

« Au quotidien, je mets juste un peu de blush, du mascara et du parfum. J’ai toujours utilisé un rasoir pour le corps et je m’épile moi-même les sourcils à la pince à épiler (jamais d’épilation chez une esthéticienne), je fais des masques à la maison pour mon visage, je fais mes manucures moi-même (sans vernis)… »

Sa pilule contraceptive est remboursée par la Sécurité sociale.

Parmi les dépenses que Nessa aimerait réduire, se trouve le tabac.

« C’est mauvais pour notre budget et pour notre santé. Si nous pouvions dépenser moins en essence et en électricité, ce serait également une bonne chose. Concernant l’électricité, nous faisons des efforts pour maîtriser notre conso, mais cela coûte cher quand même. Et dans notre région, nous sommes obligés d’utiliser les voitures pour emmener les enfants à l’école, faire les courses, etc. »

Les dépenses loisirs de Nessa

Le budget loisirs de Nessa et de sa famille est variable, mais elle l’estime à environ 100 € par mois.

« Nous pouvons aller au cinéma à quatre, au restaurant à deux ou quatre, sortir en famille au zoo, etc. Mais nous ne cumulons jamais deux sorties sur un week-end et nous sortons de moins en moins en amoureux pour garder de l’argent pour les sorties avec les enfants. »

Friande d’activités en famille, elle a récemment dépensé une trentaine d’euros pour une séance de mini-golf.

« C’est important pour moi, et les enfants ont besoin de s’aérer, de découvrir des choses, de pratiquer de nouvelles activités… Comme nous sommes une famille recomposée, il faut aussi créer du lien et des souvenirs communs. Le problème, c’est ce que lorsque l’on sort, les dépenses grimpent rapidement avec des enfants auxquels on veut faire plaisir. »

La trentenaire fait du sport à moindre coût : du yoga via des vidéos YouTube. Son fils fait quant à lui du baby poney – une activité offerte par la grand-mère.

En outre, Nessa dépense près de 150 € de vêtements environ, rien que pour elle.

« En réalité, ce montant varie énormément en fonction des périodes. Parfois, je me lâche et je dépense 300 € dans le mois, parfois je fais plus attention et je ne dépense rien. »

Elle aimerait toutefois réduire ce poste.

« J’ai énormément de vêtements, et ce n’est bon ni pour mon budget, ni pour la planète. Je passe mon temps à faire du repérage sur Internet et à faire des listes de vêtements que j’aimerais acheter (j’avoue, je suis accro). Comme j’ai décidé d’être plus raisonnable, j’attends les ventes privées et autres archives pour acheter, et j’y réfléchis longuement avant de passer à l’acte. »

Son dernier craquage ? Une robe « à porter deux fois par an, à sequins roses ».

« Je l’avais repérée depuis longtemps, j’ai attendu qu’elle passe en promo et je l’ai eu à 140 € au lieu de 230, ce qui reste très cher pour une robe que je ne porterai pas au quotidien. »

L’épargne et les projets d’avenir de Nessa

Chaque mois, Nessa réussit à mettre 50 € sur un Plan Épargne Logement (PEL), grâce à un virement automatique qu’elle a mis en place. Elle verse aussi régulièrement de l’argent sur le Livret A de son fils.

« Pour le reste, j’ai rarement du rab, confie-t-elle. Lorsque cela arrive, je le garde pour les plaisirs (sorties, shopping, camion pizza…) ou je le mets sur un livret pour les vacances ou les cadeaux de Noël et d’anniversaire. Par exemple, cet été, j’ai pu payer une semaine de camping à ma petite famille (700 € la semaine en Vendée) avec l’argent disponible sur mon livret A. »

Dans les années à venir, Nessa aimerait pouvoir continuer à « être libre et s’accomplir dans sa vie professionnelle et personnelle ».

« Le plus important, c’est que je puisse m’occuper de mon fils sans demander d’aide extérieure. Pour lui comme pour moi, c’est un privilège et une chance. Je peux l’emmener à l’école le matin pour 8h20, venir le chercher à 16h15, me libérer le mercredi… »

Si elle devait changer quelque chose à son quotidien, elle aimerait pouvoir s’accorder davantage de plaisirs, comme aller plus souvent au restaurant et partir davantage en vacances.

Si l’avenir le lui permet, elle aimerait « devenir propriétaire, d’une maison à faible consommation énergétique, avec un petit jardin pour prendre un chien. Mais ça, je sais pertinemment que c’est impossible par les temps qui courent. Devenir propriétaire semble de plus en plus inaccessible pour des gens de la classe moyenne, et plus encore pour les classes populaires ».

Merci à Nessa d’avoir décortiqué ses comptes pour nous !

* Le prénom a été modifié.