Parler de ses émotions dans le cabinet d’un ou d’une psy, ce n’est pas évident pour tout le monde. Louise, 32 ans, a trouvé une alternative avec Psynergy, la première application mobile de psychothérapie par tchat écrit et vidéo.

Après une première expérience décevante avec un psychologue en face-à-face, Louise, entrepreneuse indépendante dans le domaine du web, a trouvé en Psynergy un moyen confortable et efficace d’aborder ses problématiques sans pression, grâce à des échanges écrits et vidéo avec des psychologues formés aux TCC (Thérapies Comportementales et Cognitives), disponibles 24/7.

Cette application permet d’être mis en relation avec des psys diplômés. A contrario des rendez-vous classiques, l’accompagnement se réalise, ici, à distance. Vous pouvez communiquer quand vous le souhaitez par message écrit, vocal ou vidéo et vous recevez une réponse en moins de 24h. La solution parfaite, pour être conseillée, sans avoir à se déplacer.

Nous avons demandé à Louise de nous raconter son expérience avec Psynergy. Comment a-t-elle choisi sa psychologue ? Comment se passent leurs échanges et se déroule le suivi quotidien ? Rencontre.

Madmoizelle. Qu’est-ce qui vous a initialement incité à suivre une thérapie en face-à-face ? Comment cela s’est-il passé ?

Louise. J’ai essayé de suivre une psychothérapie en cabinet. À l’époque, mon seul critère était de trouver un psy pas loin de chez moi. J’étais très stressée, car pudique de mes émotions. Ça ne s’est pas bien passé. J’ai croisé quelqu’un dans la salle d’attente, et je n’étais pas à l’aise qu’une autre personne puisse entendre ma conversation avec le psychologue. Puis j’ai eu beaucoup de mal à communiquer pendant la séance. Être seule dans le cabinet m’aurait aidée. J’aurais également aimé avoir plus d’informations sur le psy pour être plus en confiance.

Comment avez-vous découvert la plateforme de psychothérapie par tchat vidéo Psynergy, et pourquoi avoir eu envie de l’essayer ?

Après l’échec de la thérapie en cabinet, j’avais abandonné l’idée de revoir un psy. Puis, une amie qui a suivi une psychothérapie pour des troubles alimentaires sur Psynergy m’en a parlé. J’ai vu le concept et je me suis dit que je pourrais enfin parler à un ou une psychologue sans stresser. J’ai décidé de me lancer et de commencer avec un abonnement d’une semaine.

Aviez-vous des objectifs en tête, au-delà du fait de suivre une psychothérapie à distance ?

Je les ai identifiés avec la psychologue que j’ai choisie. Je lui ai d’abord raconté mon parcours, puis elle m’a demandé de cibler une problématique, et m’a expliqué qu’on la réglerait étape par étape. On a décidé de se pencher sur la gestion de mes émotions.

Comment avez-vous choisi votre psychologue sur Psynergy ?

Il y a plusieurs profils de psychologues sur l’application, ils et elles ont tous des spécialités. Une vidéo de présentation de leur travail permet de mieux les cerner. J’ai eu un coup de cœur pour ma psy, et c’est comme ça que je l’ai choisie.

Avec Psynergy, les patients et patientes sont pris en charge par des psychologues diplômés et formés aux TCC (thérapies comportementales et cognitives). Chaque parcours est personnalisé, adapté aux besoins des utilisateurs et la thérapie est menée dans le respect et la confidentialité des données. Pour obtenir un suivi psychothérapeutique par message écrit, vocal ou vidéo via l'application dédiée, les utilisateurs ont le choix entre plusieurs abonnements adaptés à leurs besoins, et sans engagement, à la semaine, au mois, ou bien au trimestre.

Comment vous êtes-vous sentie lors de votre première consultation sur Psynergy ?

J’étais seule dans mon canapé, sur mon téléphone, donc j’étais à l’aise. J’ai choisi de suivre la psychothérapie par écrit, mais on peut aussi le faire par messages vocaux ou messages vidéos. Au début, je m’éparpillais un peu, mais le fait d’écrire m’obligeait à être plus synthétique. Ça remettait beaucoup d’ordre dans mes pensées.

Comment se déroulaient les échanges sur Psynergy ?

Après avoir défini mes objectifs, ma psychologue m’envoyait des exercices à faire. Je lui expliquais ensuite par écrit comment j’avais vécu l’exercice, ou bien je lui rapportais les situations que je vivais chaque jour et elle me répondait par vidéo dans la journée ou bien le lendemain.

Le fait de communiquer à l’écrit vous a-t-il aidée à parler de vos émotions, même en dehors de la thérapie ?

Ça me permettait de prendre du temps pour réfléchir à chaque situation. Et notre conversation est enregistrée et reste accessible, donc je peux y revenir quand je veux. Aujourd’hui, je me sens plus armée et plus à l’aise pour faire face à certaines difficultés. Ma psychologue m’a appris à comprendre, accepter et observer mes émotions et à arrêter de lutter contre elles. Je me sens également beaucoup plus sereine dans pleins d’autres aspects de ma vie, au niveau professionnel ou relationnel.

Comment arrivez-vous à trouver du temps pour suivre une psychothérapie avec votre vie professionnelle et votre mode de vie ?

J’habite dans une petite ville, donc il n’y a pas beaucoup de psychologues et peu de créneaux de rendez-vous. Sur Psynergy, j’ai commencé la psychothérapie le lendemain de mon inscription, c’était très rapide. En face-à-face, il aurait fallu que je prenne ma voiture, que je trouve une place où me garer et ça m’aurait facilement pris une demi-journée. Psynergy, c’est vraiment un gain de temps, surtout pour moi qui travaille en indépendante. En général, j’écrivais à ma psy avant d’aller me coucher et j’y consacrais environ 15 minutes par jour, sans contrainte horaire ou déplacement.

Avez-vous des conseils ou des recommandations pour les personnes qui hésiteraient à essayer une thérapie par tchat vidéo, en particulier pour celles qui seraient angoissées à l’idée de se confier à un ou une professionnelle ?

Il ne faut pas laisser traîner les choses qui nous prennent de l’énergie. La thérapie par tchat, si on a honte, qu’on stresse ou qu’on n’a pas le temps d’aller en cabinet, c’est l’occasion de tester sans trop d’engagement. Sur Psynergy, l’abonnement est d’une semaine, renouvelable de manière hebdomadaire. Donc on peut prendre une semaine ou deux dans le mois et on ne sent pas pieds et poings liés à un ou une psychologue. Ça laisse beaucoup de liberté !