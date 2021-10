10 lectrices partagent LE conseil de psy qui a changé leur vie

Certains psys ont l’art de la punchline : avec une petite phrase, ils peuvent parfois tout chambouler… Et nous aider à des prises de conscience radicales.

Maureen a 31 ans, et elle a commencé sa psychothérapie dans une période difficile : après un burn-out et la fin d’une relation toxique, sa médecin généraliste lui conseille un suivi psychologique.

C’est le conseil le plus important qu’elle m’a donné, car il me permet de prendre du recul et d’avancer plus sereinement dans tous les aspects de ma vie ! »

Et dans chaque situation inconfortable, ou dans laquelle je dois prendre position, je me demande : “Est-ce que c’est ma responsabilité? Est ce que j’ai un impact sur cette situation ?”

Je n’avais pas réalisé que je m’investissais trop, et que je prenais la responsabilité de choses sur lesquelles je n’ai pas d’impact. Désormais, j’apprends à dépenser mon énergie pour des personnes des situations qui le méritent, et qui me font du bien.

Pour Louis, 22 ans, c’est la crise sanitaire qui a été le déclencheur de sa psychothérapie : bloqué chez ses parents en zone rurale, loin de la fac où il effectue son master en recherche, il a commencé à se sentir isolé et angoissé.

« Ma mère et mon copain, voyant mon état, m’ont encouragé à aller consulter une psychothérapeute. J’ai pris le temps d’accepter en avoir besoin, et j’ai pris un rendez-vous au CMP [centre médico-psychologique, ndlr].

J’ai accroché très vite avec ma psy ; au bout de trois séances, j’ai commencé à sentir que c’était utile et que ça me faisait du bien. J’ai pu parler de mes études et de la pression qui me pesait. Elle a identifié les exigences que je m’imposais pour plaire à ma famille, et a réussi à mettre des mots sur beaucoup de choses jusqu’ici non résolues pour moi.

C‘est dans ce cadre qu’elle ma donné un conseil, ou plutôt un mantra que je garde en tête en permanence : “Quand tu penses échouer, rappelle-toi que tu en tires toujours une leçon et que tu as appris des choses pendant cette période que tu vois comme un échec”.

Aujourd’hui, je suis beaucoup moins terrifié par l’échec : je l’appréhende beaucoup mieux, et j’ai même accepté de changer de master pour faire quelque chose qui me sied mieux, et qui me permettra d’arriver aux mêmes objectifs.

C’est un conseil que j’essaie de m’appliquer à chaque fois que j’entame quelque chose de nouveau : ne pas me restreindre par peur d’échouer, et ne pas me forcer à suivre un seul chemin en gardant en tête que toutes les expériences sont des opportunités d’apprentissage, qu’elles soient réussies ou non. »