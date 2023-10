Comment faire le deuil de ses seins et apprivoiser des prothèses mammaires qu’on n’a pas vraiment choisies ? Des questions qui ne sont pas évidentes, surtout pour une jeune femme qui n’a pas encore la trentaine… Fanny y répond sans tabou dans le quatrième épisode de la saison 2 de Mon corps, ce poids.

Dans l’épisode précédent de Mon corps, ce poids saison 2, Fanny revenait sur le traitement de son cancer et sur ses effets secondaires… Mais comment faire face à tous les bouleversements que ce traitement provoque sur son propre corps et sur son identité ?

Il y a la question des cheveux, le choix de porter (ou non) une perruque, et toutes les réflexions que cela soulève sur la féminité. Et il y a aussi la question des seins : foyer du cancer, « bombe à retardement » pour Fanny, partagée entre la hâte de s’en débarrasser et l’impossibilité de faire le deuil de cette partie de son corps qu’elle adore.

Comment se passent l’ablation des seins et leur lente reconstruction, surtout quand les prothèses choisies décident de ne pas tenir en place ? Fanny raconte sans tabou les différentes étapes de ces opérations, ses galères et ses montagnes russes d’émotion dans le quatrième et avant-dernier épisode Préserver son identité.

Crédits Mon corps, ce poids saison 2 est un podcast de Madmoizelle avec le soutien institutionnel de Gilead, écrit et incarné par Fanny Rosa Viegas, co-écrit et réalisé par Delphine Peresan-Roudil. Production et direction artistique : Rochann Novin et Eva Dillais

