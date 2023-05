3 podcasts pour repenser notre lien à la nature

Saviez-vous que les forêts abritent 80% de la biodiversité mondiale ? Avez-vous déjà parlé de l’effondrement à vos enfants ? Dormi à flan de falaise ? Si vous avez répondu non à l’une de ces questions, alors cette sélection de podcasts est faite pour vous.

Une journée placée sous le signe de la biodiversité. Le 20 mai est à la fois la Journée mondiale des abeilles et la Journée européenne de la mer ! L’occasion de redécouvrir nos écosystèmes autrement, ou de réfléchir à nos manières de consommer face à l’urgence climatique… Voici trois podcasts inspirants sur le sujet. Suivez le guide.

Pour se laisser surprendre : Les Baladeurs

Cette création signée Les Others retrace les aventures (et les mésaventures !) d’explorateur•ice•s à travers les steppes arides, les glaciers vertigineux ou les jungles reculées. Le sixième épisode de la saison 6 raconte l’expérience du biologiste et photographe sous-marin Laurent Ballesta qui a vécu près d’un mois sous la mer, confiné avec trois compagnons dans une tourelle de 5m² grâce à laquelle ils ont pu partir explorer la zone méconnue des 100 m de profondeur. Entouré de morues cuivrées, calamars veinés et autres créatures des fonds méditerranéens, il raconte cette fenêtre abyssale sur des paysages qui ressemblent fortement à une sortie dans l’espace…

Pour découvrir la nature autrement : La vie partout

Pourquoi fait-il plus frais en forêt ? Pourquoi une plante pousse-t-elle ici et non ailleurs ? D’où vient le sol ? C’est à ces questions qu’entend répondre Quentin, fondateur du projet La Vie Partout, qui a pour ambition de « vous, nous aider à comprendre le vivant proche de nous » afin de mieux le préserver. Chaque épisode dure une dizaine de minutes et passe au crible nos écosystèmes et ceux qui les composent… Pour changer de regard sur notre environnement.

Pour réfléchir à des solutions : Vivons heureux avant la fin du monde

Chaque mois, l’autrice et réalisatrice Delphine Saltel propose des pistes et des idées pour « surnager dans la catastrophe écologique, la crise économique, la crise climatique, la crise sociale et tout ce qui remet en cause nos modèles de société ». Entourée d’expert•e•s, elle décortique pour Arte Radio certains grands questionnements individuels et collectifs pour montrer que des alternatives sont possibles.

