Lauren Bastide arrête La Poudre et tease son nouveau podcast, qui « parlera à beaucoup de gens »

Après sept années riches d’échanges, de rencontres et de réflexions féministes, Lauren Bastide a annoncé la fin de son podcast « La Poudre ». Dans un entretien à Causette, elle a partagé les raisons derrière cette décision et esquisse ses projets futurs.

« La Poudre », 2016 – 2023. Lancé il y a sept ans, le podcast emblématique de Lauren Bastide tire sa révérence, après s’être imposé comme une institution de la pensée féministe avec ses 200 épisodes, téléchargés plus de vingt millions de fois.

Avec La Poudre, Lauren Bastide a exploré « à peu près toutes les thématiques«

Dans un entretien pour Causette publié ce jeudi 21 décembre, la journaliste et autrice a expliqué pourquoi il était temps de mettre fin à La Poudre, évoquant à la fois différentes temporalités de la lutte féministe, ainsi que des questions d’héritage militant.

Comme le rapporte le Huffington Post, Lauren Bastide a expliqué avoir pris sa décision en octobre dernier lors du prestigieux Paris Podcast Festival à la Gaité Lyrique, où elle a été récompensée du prix du meilleur podcast de conversation :

« J’ai senti que c’était le moment d’arrêter, que la boucle était bouclée et que La Poudre était devenue une sorte d’institution. Je pense aussi que je suis allée explorer à peu près toutes les thématiques. »

Lauren Bastide et Léna Mahfouf en novembre 2022

Lancé deux ans avant #MeToo, le podcast a été le témoin de presque une décennie de féminisme, au cours de laquelle on a vu se démocratiser l’accès aux ressources féministes, comme s’en réjouit Lauren Bastide :

« Aujourd’hui, en tout cas, il existe des dizaines de podcasts féministes. Il y a énormément d’endroits où on donne la parole aux femmes. Je n’ai pas l’impression de laisser un désert, se réjouit-elle. (…) Je laisse des héritières, et c’est extrêmement joyeux. »

Entrée en résistance

Pour Lauren Bastide, la fin de « La Poudre » coïncide avec la « fin d’un cycle féministe » et le début d’une nouvelle phase de lutte : « On est peut-être moins dans l’exaltation, dans l’espoir et dans la joie, comme on a pu l’être ces dernières années, mais plus dans un sentiment de résistance. »

Cette résistance, Lauren Bastide compte bien continuer à y prendre part. Cette dernière a annoncé un tout nouveau podcast, à propos duquel elle a confié : « Je pense que ça parlera à beaucoup de gens ». Pour en savoir plus sur ce projet alléchant, rendez-vous le 18 janvier, date à laquelle elle donnera plus de détails sur son nouveau projet.

