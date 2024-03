Le petit guide fun et simple du féminisme : première parution de la collection À sexe égal

Dans un monde où les idées féministes sont souvent mal comprises ou caricaturées, « Le petit guide fun et simple du féminisme pour tous » de Samantha Feitelson émerge comme une boussole.

Premier Opus de la collection À sexe égal des éditions Beta Publisher, ce livre, disponible le 8 mars 2024, se donne pour mission de déconstruire les clichés en redéfinissant le féminisme dans un esprit ludique et accessible.

Samantha Feitelson, une auteure de SFFF qui se lance dans le combat pour l’égalité des sexes

Samantha Feitelson, passionnée de littérature depuis son enfance, nous offre ici un guide où humour et culture féministe s’entremêlent, invitant les lecteurs à une redécouverte joyeuse et interactive du féminisme.

À travers des faits historiques, des présentations de personnalités engagées, des quizz et des interactions, l’auteure souhaite élargir la compréhension du mouvement, soulignant qu’il ne concerne pas uniquement les femmes, mais vise une société où chaque individu, quel que soit son genre, peut s’épanouir librement.





Selon l’autrice, le féminisme, est bien plus qu’une idée ou un mouvement social ; c’est une révolution qui aspire à remodeler notre façon de voir et de vivre le monde, prônant l’égalité des sexes et la lutte pour que tous bénéficient des mêmes droits, opportunités et respect.

Découvrez le petit guide fun et simple du féminisme pour tous

La collection féministe A sexe égal aux éditions Beta Publisher

La collection À sexe égal de Beta Publisher, initiée par Camille de Decker, s’engage à mettre en lumière des œuvres littéraires. Celles-ci explorent, questionnent et célèbrent le féminisme et l’égalité des sexes. Elles offrent une plateforme pour les voix sous-représentées et enrichissent le débat public sur ces enjeux essentiels.

Cette idée est née à la suite de la publication d’un recueil de nouvelles nommé Loin du cœur édité en partenariat avec l’association Solidarité femmes.

Découvrir la collection A sexe égal

Le premier ouvrage, Le petit guide fun et simple du féminisme pour tous est donc plus qu’un livre : c’est un appel à repenser notre rapport aux genres et à avancer vers une société plus équitable. Avec sa parution coïncidant avec la Journée internationale des droits des femmes, cet écrit symbolise un engagement fort en faveur des valeurs féministes et promet d’être un outil précieux pour tous ceux qui souhaitent naviguer dans le mystérieux, mais essentiel monde du féminisme.



En attendant de découvrir les prochaines parutions de cette collection engagée, le premier livre de Samantha Feitelson servira de phare dans ce monde actuel embrumé par les inégalités sociales.

