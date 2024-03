Voici le pays le plus fun en Europe selon un site de voyage (et on n’aurait pas dit)

Selon un classement d’un site de voyage et guide touristique qui répertorie les pays les plus amusants à visiter dans le monde, la France se retrouve en très belle position. Un peu de chauvinisme, ça ne fait pas de mal !

Cocorico ! Selon un classement publié par le site de voyage Far & Wide, la France fait office de second pays le plus amusant du monde à visiter, juste derrière les États-Unis. Cela fait de lui le pays européen le plus sympa à visiter. Il est suivi par la Grande-Bretagne, classée au troisième rang mondial et au second européen. Décidément, l’Hexagone a le vent en poupe : il y a quelques jours, le Time out élisait une rue parisienne parmi les rues les plus cool du monde.

Gastronomie et sites touristiques ont toujours la cote

Pourquoi une place si haut gradée pour Far & Wide ? « Pensez en termes de nourriture : des desserts décadents, des sauces fourrées au beurre, et les meilleurs chefs du monde font du repas un véritable plaisir. Maintenant, étendez cela aux sites et attractions du pays – et voilà ! – vous êtes assuré de vous amuser à chaque instant », relate le magazine.

Et pour cause, il met en évidence des sites touristiques mondialement connus et sur-visités, notamment à Paris : la Tour Eiffel (pourtant en piteuse état), les rues de Montmartre, le Moulin Rouge, les quais de Seine, mais aussi le parc d’attraction Disneyland.

Tout en se décentralisant de Paris, le guide touristique relate la présence de nombreuses plages de villes de sud de la France, notamment celles situées à Saint-Tropez ou à Nice, les montagnes des Alpes, ou encore les Aiguilles de Port Coton situées à Bangor, dans le Morbihan. Pas les destinations les plus accessibles financièrement, mais elles n’en sont pas moins très touristiques. Par ailleurs, la France reste le pays le plus touristique du monde, comptant 100 millions de visiteurs internationaux en 2023. À noter : ces cinq pays arrivent tout en bas du classement de Far & Wide, : Colombie, Argentine, Suède, Suisse, Philippine et Nouvelle-Zélande.

