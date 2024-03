Paris : voici LA rue la plus cool du monde, selon Time Out

Selon un classement publié par « Time Out », cette rue parisienne populaire serait la 20e rue la plus cool du monde.

Paris, ville lumière qui accueille chaque année des milliers de touristes, est souvent décriée. Circulation impossible, saletés, parisiens toujours stressés, travaux. À l’aube des JO 2024, l’heure est clairement à l’embellissement. Mais certains coins sont encore très agréables, à en croire Le Time Out qui, à l’aide de ses journalistes à travers le monde, a classé les trente rues les plus cool du monde. Si la grande gagnante est la High Street située à Melbourne, une (unique) rue française se distingue dans ce classement.

Une rue « qui ne manque pas de beauté »

Et c’est la rue de Belleville, située dans le 20e arrondissement de Paris, qui représente la France (et Paris) en 20e position. Selon Time Out, « la rue ne manque pas de beauté : au croisement avec la rue des Pyrénées, la Tour Eiffel apparaît comme par magie », et son parc, le parc de Belleville offre une vue prenante une partie de Paris.

Cette rue montante de 2 250 mètres est ainsi distinguée pour ses bonnes adresses. À commencer par ses nombreux restaurants asiatiques comme Lao Siam, mais aussi d’autres institutions culinaires chinoises comme la cantine Whenzou ou encore Mian Guan, la rue de Belleville étant au coeur du quartier chinois Belleville. La rue de Belleville est également récompensée pour la présence de nombreux bars appréciés par les habitants du quartier ou de la capitale, comme Combat, ou encore La Cale.

