Fun fact : les cosmétiques agissent mieux la nuit. Mais pourquoi ?

Même si avoir une routine diurne est importante pour préserver l’équilibre et la santé de la peau, opter pour des soins nocturnes peut vous offrir des effets bluffants ! Voici pourquoi.

Crèmes, masques, sérums, contour des yeux, huiles de soin… De plus en plus de cosmétiques affichent la mention « soin de nuit ». Mais en quoi sont-ils plus efficaces que leurs copains, les soins de jour ? Est-ce un argument marketing de plus ou une vraie révélation en terme de routine beauté et de cosmétique ? Et pourquoi attribue-t-on autant de mérite à la nuit ? On vous répond.

La nuit, la peau ne se repose pas, elle se régénère

Vous n’avez jamais remarqué que la peau paraissait plus souple, rebondie et éclatante après que vous ayez bien dormi ? Vous pensez que c’est dû un coup du hasard ? Eh bien non !

En fait, pendant la journée, la peau s’occupe à se défendre contre les diverses agressions qu’elle peut subir. Vent, pollution, changements de température, fumée de cigarette, contact avec les bactéries qui se trouvent sur nos mains… Elle a beaucoup de choses à gérer pour se maintenir en bonne santé.

Et même si elle charbonne comme une forcenée, elle ne s’adonne pas pour autant au farniente pendant la nuit — sa principale préoccupation, c’est mettre en marche ses mécanismes de régénération cellulaire. Le but ? La dermatologue Marie-Pierre Hill-Sylvestre interrogée par Psychologies magazine vous l’explique très simplement :

« Ce renouvellement est en réalité un processus de division cellulaire. Les cellules souches de la peau se partagent en deux. L’une monte petit à petit à la surface pour remplir ses fonctions puis s’éliminer sous forme de couche cornée ; l’autre reste en place et reprend des forces pour pouvoir se diviser à nouveau. »

« Puisque la peau est plus disponible pendant la nuit, sa capacité d’absorption des actifs des soins est décuplée. » Marie-Pierre Hill-Sylvestre, dermatologue

La nuit, la peau absorbe 100% des actifs cosmétiques

Puisque la peau est plus disponible pendant la nuit, sa capacité d’absorption des actifs des soins est décuplée. Elle atteint ainsi son paroxysme à une heure très précise d’après Marie-Pierre Hill-Sylvestre :

« La multiplication des cellules de l’épiderme est maximale à une heure du matin, minimale à 13 heures. »

À une heure du matin, les capacités d’absorption de la peau peuvent atteindre les 100% — si et seulement si celle-ci est régulièrement exfoliée. Car lorsque ça n’est pas le cas, les impuretés et le sébum bloquent les pores. Du coup, les actifs ont plus de mal à passer et la régénération cellulaire est plus compliquée.

Les soins de nuit sont-ils pour autant plus efficaces que les autres ?

Alors, d’après vous, on parle ici d’une esbroufe marketing ou pas ? On vous donnerait bien une réponse précise mais en fait, c’est : oui et non.

Oui car le renouvellement cellulaire s’effectuera très correctement avec vos soins du quotidien. Et non parce qu’il faut bien avouer que les soins dédiés à la nuit sont souvent plus fortement dosés en actifs que leurs homologues diurnes. Leurs ingrédients sont même parfois choisis à la loupe pour pouvoir embrasser les mécanismes de la peau lorsqu’on dort…

Alors à vous de voir dans quelle team vous allez jouer.

Crédits de l’image de une : Unsplash – @Kinga Cichewicz.