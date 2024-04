Ces deux gares françaises font partie des dix meilleures d’Europe en 2024

Selon un classement effectué par le site de stockage de bagages Bounce, deux grandes gares parisiennes font partie des dix meilleurs d’Europe.

Lorsque l’on voyage, il est difficile de remarquer la beauté et l’efficacité des gares que l’on fréquente. On déplore souvent la saleté, le monde, sans parler du bruit et des trains en retard. Pourtant, les gares sont aussi de petits bijoux architecturaux, des monuments historiques et des parties intégrantes du tissu urbain qui relient les villes de toute l’Europe.

Pour redorer un peu leur image, Bounce, plateforme de stockage de bagages, a analysé les 30 gares les plus fréquentées d’Europe en fonction de facteurs tels que les avis des passagers, la popularité des réseaux sociaux, la fluidité du trafic. Le site a élu les dix meilleures gares européennes. Parmi elles, deux gare françaises sortent du lot.

Deux gares parisiennes sacrées

C’est la Gare du Nord à Paris qui fait office de première gare française la plus populaire, arrivant en seconde position du classement général. Fréquentée par plus de 290 millions de passagers chaque année, sa note globale de popularité s’élève à 7,59/10. « Sa vaste présence sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, met en valeur son statut d’icône malgré un score d’évaluation inférieur, ce qui pourrait refléter les défis liés à la gestion d’un volume de trafic aussi élevé », analyse Bounce.

L’autre gare française considérée comme populaire est la Gare de Lyon, toujours à Paris, qui statue en sixième place de ce classement. Si l’organisme ne donne pas plus de raisons à ce positionnement, elle dote la gare située dans le 12e arrondissement d’une notre de 6,55/10.

De manière plus générale, c’est la gare de Zurich, en Suisse, qui se hisse en tête de se classement, avec une note globale de 7,76. Un score élevé, en raison de la présence importante sur Instagram et TikTok, et du temps de trajet remarquablement court jusqu’à l’aéroport de Zurich. Tandis que la gare de Francfort, en Allemagne, elle, se hisse juste après la Gare du Nord, à la troisième place, avec une note globale de 7,30 sur 10.

En 2021, une étude du Figaro avait dressé le classement des pires gares de France. Et c’est la gare de Lyon Part-Dieu qui obtenait la première place du classement, suivie de la gare de Nîmes.

