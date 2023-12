Selon une enquête, 86% des Françaises estiment que leur vie de femme est difficile

D’après un baromètre sur le moral des femmes françaises réalisé par OpinionWay pour « Elle Active », 35 % d’entre elles estiment que leur vie aurait été plus simple si elles avaient été un homme.

Inégalités salariales, inégalités de genre, violences sexistes et sexuelles… Être une femme est une lourde tâche quotidienne, et les Françaises en ont bien conscience. Selon le baromètre du moral des femmes, mené par OpinionWay pour Elle Active, 86% des Françaises estiment que la vie est difficile aujourd’hui en tant que femme. Soit huit Françaises sur dix.

En 2023, le moral des femmes « mitigé »

Plus globalement, 35 % des Françaises estiment que leur vie aurait été plus simple si elles avaient été un homme.

Ainsi, le sondage révèle qu’en 2023, le moral global des femmes est « mitigé », puisque 28 % d’entre elles ont donné une note inférieure à 6 sur 10 concernant leur moral. Elles sont 41 % des interviewées à attribuer une note de 6 ou 7 et seulement 29 % ont donné une note entre 8 et 10.

À lire aussi : Le podcast Les Maux Bleus déstigmatise la santé mentale, avec expertise et sensibilité

Un (bas) moral corrélé à l’âge. Les femmes de 50 ans et plus considèrent que l’âge où elles ont été le plus heureuses « se situe plutôt entre 31 et 36 ans », tandis que celles qui ont entre 18 à 24 ans estiment qu’elles ont été les plus épanouies à 16 ans. En moyenne, les femmes déclarent être les plus heureuses à 29 ans.

Mais la quarantaine semble difficile relève le baromètre. Pour les femmes de 50 ans et plus, l’âge moyen où elles se sont senties les plus malheureuses se situe entre 40 et 44 ans.

Plus de la moitié des femmes interrogées, soit 51 %, n’ont pas confiance en l’avenir, et ont donné une notre entre 0 à 5 sur 10. De plus, 42 % des Françaises considèrent leur niveau de stress comme mauvais, et 39 % d’entre elles s’inquiètent pour leur santé mentale. Un chiffre qui bondit à 54 % pour les moins de 35 ans.

Un tiers des femmes ne se sent pas légitime à son poste

Une partie de l’étude donne également place au rapport qu’entretiennent les femmes et la maternité. Pour 91 % des femmes interrogées, être mère implique de lourdes responsabilités. Néanmoins, 83 % estiment qu’être mère a eu un impact positif sur leur moral, ce qui implique un important impact sur leur charge mentale et domestique pour 76 %.

Tandis que dans le domaine professionnel, le manque de confiance des femmes a bon dos, puisqu’un tiers de celles interrogées ne se sent pas légitime à leur poste.

Pour l’avenir, les femmes attendent des réformes qui permettraient de mieux les protéger : elles sont 55% à réclamer de nouvelles lois dans le domaine de la santé, 42 % dans la sécurité, et 38 % dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles.

Découvrez le BookClub, l’émission de Madmoizelle qui questionne la société à travers les livres, en compagnie de ceux et celles qui les font.