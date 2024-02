2 femmes sur 3 estiment que le congé maternité ralentit leur carrière, d’après une nouvelle étude

Selon une étude de l’Association pour l’emploi des cadres, le retour de congé maternité est toujours difficile pour les jeunes femmes, freinant leur carrière.

Le congé maternité, un frein à la carrière des femmes ? Selon une étude publiée jeudi 8 février par l’Association pour l’emploi des cadres (Apec), 74% des femmes cadres ayant des enfants estiment qu’il ralentit leur progression hiérarchique en entreprise.

L’étude relayée par l’Agence France Presse et menée auprès de 12 400 cadres, met en lumière comment le monde du travail pénalise les femmes qui ont des enfants, en particulier à leur retour de congé maternité.

Une grande solitude

Pour les femmes cadres sondées dans le rapport, la période de la grossesse est « souvent éprouvante ». Et ceci, dès l’annonce à leur employeur, qui est un moment « angoissant » pour elle. Et pour cause, elles sont nombreuses à avoir l’impression d’avoir une « mauvaise nouvelle à annoncer » voire un « sentiment de trahison » envers leur entreprise.

L’enquête met également en évidence la solitude des femmes cadre, pendant et après leur congé maternité : environ une femme cadre sur deux estime que son retour au travail a été difficile, tandis que 14% estime qu’il a été « très » difficile. En cause, selon 71 % des femmes sondées, les entreprises ne sont pas bien préparées à accueillir les femmes de retour de congé maternité.

Dans le monde du travail, la parentalité considérée comme « pénalisante »

« La reprise de poste est perçue comme un retour à la normale alors qu’elle s’apparente à un nouveau départ. Elles doivent naviguer à vue, s’efforçant de se mettre au courant, de rattraper le temps passé, de parer au plus urgent », décrit le rapport. D’ailleurs, 44 % des interrogées éprouvent des difficultés à retrouver leur place à leur ancien poste.

Plus de sept femmes sur dix de retour de congé maternité « parlent de la difficulté à faire face à leur charge de travail malgré la fatigue ». Elles sont 60 % à exprimer la difficulté d’être « tout aussi efficace », et 56 % à continuer d’être « considérées comme une cadre engagée dans son travail ». Des difficultés qui peuvent durer plusieurs mois. Car selon l’ensemble des personnes sondées, hommes comme femmes, la parentalité est considérée comme pénalisante par 68 % des cadres et 78 % des mères cadres.

