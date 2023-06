Selon une étude, 65% des mères estiment être sous-payées

Dans une enquête de grande ampleur effectuée dans plusieurs pays dont la France, les femmes, et parmi elles, les mères, estiment ne pas être payées à la juste valeur de leur travail.

Bien que l’index de l’égalité professionnelle entre les hommes et femmes soit mis en place et se veut de lutter contre les inégalités salariales, il semblerait que les mesures proposées ne suffisent pas pour les femmes. Selon l’étude People at Work 2023 menée par ADP, 61% d’entre elles estiment être mal-payées, contre 49% des hommes.

Inégalités salariales : les mères sont encore trop lésées

Cette enquête, réalisée auprès de plus de 32 000 actifs dans 17 pays, dont la France, précise que ce chiffre est encore plus élevé lorsque les femmes deviennent mères : 65 % d’entre elles trouvent leur rémunération trop faible, contre 52% des pères.

Et cette étude ne prend même pas en compte la charge le travail domestique non rémunéré des mères. Pour rappel, les femmes consacrent chaque jour 183 minutes au travail domestique et 95 minutes aux enfants, soit un total de 4h38 par jour, selon une étude de l’Insee publiée en 2015.

Autres chiffres marquants : plus les personnes interrogées sont jeunes, moins elles estiment être sous-payées : les 18-24 ans sont seulement 35 % à s’estimer mériter un plus haut salaire, contre 60 % des 35-54 ans. L’enquête prend également en compte le métier exercé : les salariés les plus mécontents de leur salaire se trouvent dans l’éducation et la santé, avec 65 %. Plus globalement, l’étude révèle que 54 % des Français estiment percevoir un salaire insuffisant.

