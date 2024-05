Cette activité courante est plus stressante que la perte d’un emploi selon une enquête

Quels sont les événements les plus stressants dans une vie ? Une enquête américaine s’est penchée sur la question. Et les résultats sont surprenants !

Qu’y a-t-il de plus angoissant que de perdre son boulot ? Figurez-vous qu’il y a un autre événement qui est susceptible de provoquer un stress notoire, selon une étude américaine. Et cet événement, vous allez le connaître sans doute plusieurs fois dans votre vie : il s’agit du déménagement.

Une nouvelle enquête menée auprès de 2 000 Américains qui ont déménagé au cours des cinq dernières années confirme l’impact de cet événement, pourtant assez banal, sur la santé mentale. Les sondés ont en effet déclaré que déménager était plus stressant que perdre un emploi (27 %), changer de carrière (23 %) et même se présenter aux élections présidentielles (21 %) ! Rien que ça.

Pourquoi le déménagement est-il si mal vécu ?

Bien que changer de vie puisse être libérateur, la majorité des personnes interrogées ont déclaré avoir ressenti un mélange d’anxiété (53 %) et d’excitation (52 %) au cours de leur déménagement. La joie (35 %), l’espoir (32 %) et la crainte (21 %) faisaient également partie des émotions ressenties.

Mais pourquoi le déménagement est-il une expérience si stressante ? Certaines études parlent même d’un stress supérieur au divorce ou au fait d’avoir des enfants. « Un déménagement, au même titre qu’un décès ou un licenciement, réactive tout ce qui est lié à l’idée de perte. C’est un passage, un seuil à franchir. On quitte quelque chose de connu, on ferme définitivement une porte », explique la psychiatre et psychanalyste Marie-Claude Gavard, dans un article du Figaro. Après tout dépend des circonstances, on ne vit pas les choses de la même manière si le déménagement est lié à une perte de revenu/ d’emploi ou ou à désir de s’agrandir car un nouveau membre rejoint la famille.

Point positif cependant, certains Américains ont également ressenti du soulagement quand ils ont déménagé. Certains ont affirmé que c’était parce qu’ils passaient enfin à une meilleure étape de leur vie (38 %) et qu’ils s’éloignaient d’un environnement toxique (25 %).

