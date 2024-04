Cette activité de couple serait la clé d’une relation durable, selon une étude américaine

Une étude menée par l’université du Michigan montre que les couples avec des consommations d’alcool similaires auraient une durée de vie plus longue. Des résultats qui interrogent.

Une étude menée par le professeur Birditt de l’université du Michigan, relayée par le média britannique Metro, révèle que les couples ayant des comportements identiques ou similaires en matière de consommation d’alcool dureraient plus longtemps que ceux dont les pratiques divergent.

Boire avec modération

Plus spécifiquement, ce seraient les couples qui boivent « régulièrement » ensemble, qui auraient tendance à durer plus longtemps que ceux dont aucun des partenaires ne boit, ou dont un seul boit. L’étude spécifie néanmoins qu’une consommation modérée donne de meilleures chances de voir son couple durer qu’une consommation excessive, qui est en outre dangereuse pour la santé.

Les scientifiques derrière cette recherche n’ont pas pu expliquer précisément pourquoi le fait de boire ensemble se traduisait par une longévité accrue. Une hypothèse avancée par le professeur Birditt est que c’est surtout le temps passé ensemble sur des loisirs partagés qui augmente la satisfaction de chaque partenaire.

L’étude de l’université de Michigan a été menée en 2016, et s’appuie sur les réponses de 4 864 participants mariés, répartis en 2 767 couples hétérosexuels. Elle révèle que les femmes se disent plus insatisfaites de leur mariage au fil du temps lorsqu’elles sont les seules à boire, et non leur mari.

Ces résultats doivent cependant être pris avec des pincettes. Rappelons qu’en France, la part de femmes âgées de 35 à 55 ans déclarant avoir consommé de l’alcool tous les jours au cours des douze derniers mois a subi une hausse entre 2017 et 2021, passant de 22,3% à 27,9 %, selon Santé Publique France. Une augmentation qui ne doit pas être prise à la légère dès lors que l’abus d’alcool augmente notamment les risques de maladies cardiaques chez les femmes.

