Méthode 10/10/10 : et si c’était la clé pour apprendre à relativiser et améliorer sa santé mentale ?

Lorsqu’il faut prendre une décision, il est facile de se perdre dans les méandres de l’anxiété, de peur de se tromper. Mais l’écrivaine américaine Suzy Welch propose une solution ludique pour pouvoir se positionner sans angoisser. Son nom ? La loi du 10/10/10.

Qu’il soit question de quitter son job, de prendre un nouveau départ dans un pays étranger, d’engager une rupture amoureuse ou de changer de voie… Il y a des questions plus complexes que d’autres qui exigent une réflexion intense avant de pouvoir se lancer, ou pas. Pour faciliter ce process et permettre à celui ou celle qui est en train de le vivre de limiter son anxiété face à ces diverses problématiques, une écrivaine, Suzy Welch a pensé à une démarche simple et efficace : la loi du 10/10/10.

La loi du 10/10/10 en bref

L’objectif qui se sache derrière la méthode 10/10/10 est d’engager une réflexion sur l’impact que peut avoir chaque décision dans la vie de la personne qui s’apprête à la prendre. La question qu’il faut alors se poser est la suivante : « En quoi cette décision va m’affecter dans 10 minutes, dans 10 mois et dans 10 ans » ? Evidemment, personne n’a la capacité à voir l’avenir, mais cette méthode permet de relativiser en se posant les questions qui vont pouvoir éclairer l’esprit vers une vérité avec laquelle on se sent en harmonie.

Apprendre à gérer les pensées négatives

Lorsqu’il est question de prendre une décision, on imagine souvent le pire. Et c’est bien ça qui nous angoisse ! En se focalisant sur des pensées négatives, on finit par vivre ce moment de transition difficilement voire parfois pas ne pas prendre de décision du tout, de peur qu’elle soit mauvaise. Résultat ? On reste dans une situation qui ne nous convient pas vraiment, en se disant que c’est mieux qu’un avenir sans aucune maîtrise. À cette problématique précise, la psychologue Ana Gutiérrez Laso a une solution qu’elle confie au Vogue France :

« Cessez de toujours imaginer le pire : essayez de développer un mode de pensée plus réaliste, où ce n’est pas seulement la négativité qui fait pencher la balance. Considérez la situation objectivement et évaluez les différents scénarios possibles. Ne vous contentez pas d’envisager la pire option, celle que vous craignez le plus. Ne vous laissez pas détourner par vos émotions et ne réagissez pas de façon automatique, sans réfléchir ».

Si cette méthode ne vous apporte pas la solution qui vous convient ou si vous éprouvez des difficultés à vous lancer, n’hésitez pas à en parler avec un spécialiste, qui saura vous écouter et vous orienter vers une méthode plus adaptée.

Shoppez le livre de Suzy Welch

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.