Les 7 objets préférés de la rédac’ pour améliorer votre bien-être physique et mental

Depuis la pandémie, l’industrie du wellness s’est développé afin de pouvoir nous faire bénéficier du meilleur de la technologie, au service de notre bien-être. Florilège des meilleurs produits que la rédac’ a testé depuis quelques semaines.

Un masque L.E.D pour améliorer la qualité de la peau, un pistolet de massage pour récupérer plus vite après un effort physique ou encore des compléments alimentaires pour faciliter le confort intestinal… Scrollez pour découvrir les meilleurs outils bien-être qu’on a pu tester récemment.

Notre sélection wellness

Le masque L.E.D de Currentbody

Si vous souhaitez compléter votre routine beauté avec un appareil qui n’utilise que les longueurs d’ondes cliniquement prouvées pour cibler jusqu’à 4 cm du tissu cutané et stimuler les cellules de l’intérieur, le masque Currentbody est celui qu’il vous faut. Ce dernier utilise les L.E.D (132 ampoules pour être exacte) afin d’augmenter la production de collagène et d’apaiser les rougeurs tout en uniformisant le teint. Une petite bombe de technologie qui embrasse toutes les courbes du visage pour une meilleure efficacité et qui est surtout très facile d’utilisation au quotidien.

Le livre 8 rules of love de Jay Shetty

Le podcasteur et auteur du livre Think Like A Monk, best-seller du New York Times, Jay Shetty, revient cette année avec un livre de développement personnel baptisé 8 rules of love. Ce dernier est un guide exhaustif qui navigue entre chaque étape de la romance, de celle qu’on entretient avec soi-même à la rencontre avec l’être cher, en passant par les difficultés qui peuvent ponctuer le quotidien et, éventuellement, la rupture. Un guide en 8 étapes, qui permettent de mettre en place des actions concrètes pour nourrir le couple tout en améliorant sa compréhension de l’autre et de soi-même.

Le globe diffuseur d’huiles essentielles de Mystère de Lune

Un diffuseur de parfum ou d’huile essentielle qui puisse également être un joli objet de décoration… C’est un grand OUI ! Ce dernier s’appelle Mystère de Lune et fonctionne par diffusion de brume en continu ou par intermittence. Il dispose également de plusieurs fonctions lumineuses, afin de créer des ambiances différentes dans votre appartement au gré de vos envies.

Les compléments alimentaires beauté de Vital Proteins

Qu’on se le dise : tous les compléments alimentaires au collagène ne se valent pas et il faut faire attention de ne pas les consommer en surdose afin de rester en bonne santé. Mais lorsqu’on veut se supplémenter pour améliorer la santé de la peau, le Beauty Collagen de Vital Proteins fait très bien son travail. Enrichi en peptides de collagène, en biotine et en acide hyaluronique, il contient tout ce qu’il faut à l’épiderme pour maintenir son élasticité, booster son hydratation et surtout son glow. Saveur fraise-citron, il peut se consommer tout seul dans un grand verre d’eau fraiche ou encore dans un smoothie. Pratique en été.

La brosse à cheveux led therapy de Solaris

Avis aux passionnés de skincare, de haircare et de technologie. Cette brosse n’est certes pas indispensable dans votre routine capillaire, mais elle incarne une vraie valeur ajoutée à votre quotidien. Agissant par vibrations douces (6000 à la minute), elle stimule la micro-circulation du cuir chevelu pour ralentir la chute des cheveux et booster la pousse. Dotée de LED bleues et rouges, elle apaise le cuir chevelu, modère la production de sébum et apporte volume et densité à la masse. Et ses petits picots en silicones apportent une vraie sensation de bien-être pendant le brossage. Bref, une tuerie.

Les compléments alimentaires de Dijo

Le foie est un organe sollicité en permanence. Voilà pourquoi la marque DIJO, qui incarne le renouveau des compléments alimentaires, a imaginé des gélules qui permettent de stimuler les fonctions dépuratives du foie tout en facilitant son fonctionnement. À base de 4 plantes et 100% naturelles, ces dernières améliorent également l’état digestif et son confort.

Le pistolet de massage de Mass Force

Vous faites régulièrement du sport et vos courbatures peuvent parfois durer plusieurs jours ? Bienvenue au club ! Pour permettre aux muscles de se rétablir plus rapidement, ce pistolet de massage est tout indiqué ! Avec 20 niveaux de vitesses et 7 têtes différentes, il soulage les muscles, permet d’apaiser les douleurs, de réduire les tensions musculaires et même d’améliorer la circulation sanguine. Un outil portatif, qui est très utile quel que soit le sport pratiqué ou le niveau de courbature.

