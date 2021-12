J’ai testé les 4 gros masques LED du marché, et clairement ils ne se valent pas tous

Ça fait plusieurs semaines que vous voyez passer mes critiques sur les différents masques LED que j’ai pu tester. Voilà mon petit palmarès perso.

Plusieurs mois : c’est le temps qu’il m’a fallu pour pouvoir avoir le recul nécessaire pour évaluer les 4 masques LED qui ponctuent le marché en ce moment. Plusieurs mois durant lesquels j’ai évalué les réactions de ma peau de nature sèche, sensible et acnéique face aux différentes longueurs d’ondes de ces masques inspirés de la photothérapie.

Ce que j’en ai pensé ? Scrollez !

Le masque LED, ça sert à quoi ?

Petit rappel pour toutes celles qui l’ignorent ou qui n’auraient pas lu les autres articles test.

Tout droit venu de Corée, l’un des pays où l’industrie de la beauté est la plus lucrative, le masque LED utilise des diodes qui émettent de la lumière et permettent de s’attaquer à différents problèmes de peau — de l’hyperpigmentation à l’acné en passant par le manque d’éclat, l’hypersensibilité cutanée ou encore la perte de fermeté.

Tout dépend de la couleur émise et de sa longueur d’onde ; par exemple, la lumière rouge a la longueur d’onde la plus longue (environs 630 nm), elle a un effet anti-âge. De son côté, celle de la lumière bleue est de 415 nm, elle est bactéricide. La lumière jaune (590 nm) réduit quant à elle les rougeurs, tout en calmant les inflammations. Et la lumière verte (525 nm) permet de rééquilibrer les peaux mixtes et d’apporter de l’éclat.

Notre comparateur de masques LED

Le masque LED le plus safe : How to Glow des Laboratoires Sonaris NY

Si certains masques LED proposent une large gamme de couleurs dont l’utilité est parfois discutable, celui des Laboratoires Solaris NY mise plutôt sur la sécurité en n’intégrant pas plus que 4 nuances à son programme.

Muni de lunettes de protection pour les yeux, semblables à celles qui sont utilisées dans les cabines d’UV, ce masque mise sur le diction : « safety first » . Une notion que l’on retrouve dans le réglage de ses LED qui fournissent la juste dose de lumière pour traiter la peau sans l’agresser.

Masque How To Glow, Laboratoires Solaris NY, 115€

Le masque LED le plus doux : WrinkLit de Skin Gym

Le masque de Skin Gym est particulièrement léger. C’est d’ailleurs l’une de ses principales qualités mais ça n’est pas la première pour autant. Ce que j’aime chez lui, c’est surtout la douceur de son traitement fourni par une intensité de lumière faible, mais bien présente.

Adepte des méthode douces sur ma peau qui est sensible et réactive, j’apprécie le fait que ce masque ait été pensé pour les personnes qui ne désirent pas forcément des résultats immédiats mais dont l’assiduité finit toujours par payer.

N’ayant que 3 longueurs d’ondes, il aide à garder une peau saine et équilibrée, à booster l’éclat et à lutter contre le vieillissement cutané — les principales problématiques rencontrées par beaucoup d’entre nous.

Masque visage WrinkLit LED, Skin Gym, 119€

Le masque LED le plus efficace : le Project E Beauty

Eeet voilà mon petit chouchou, celui à qui j’ai envie de donner la première place de mon classement. Et pour cause, le masque pensé par la marque Project E Beauty a tout pour plaire !

Avec plusieurs niveaux de luminosité, un panel intéressant de couleurs et un système qui permet de timer ses séances, il est ultra complet. Parce qu’on peut régler la puissance des LED, il peut être utilisé par tous les types de peaux, sans craindre la surexposition.

Son seul petit défaut ? Ne fonctionner que sur secteur, mais on lui pardonne.

Masque LED, Project E Beauty, 145,99€

Le masque LED le plus WTF : le Reakoo

J’ai voulu croire en l’idée un peu folle qu’une telle technologie soit accessible et sécuritaire sur un masque valant près de 45€, malheureusement, j’ai été très déçue lorsque j’ai testé le masque de la marque Reakoo.

Non seulement il ne s’utilise que lorsqu’il est branché sur secteur (alors qu’il ne propose pas de fonctionnalités complémentaires a son simple programme de soin), mais en plus je l’ai trouvé extrêmement dangereux pour la peau.

Avec des LED disposées sans filtre directement sur le morceau de plastique qui forme le masque, ce dernier peut véritablement porter atteinte aux épidermes les plus sensibles. Et pour cause, les LED sont très puissantes et agissent pratiquement à même la peau ce qui crée, au bout de plusieurs utilisation, des rougeurs, une sensibilité cutanée et des démangeaisons.

Avec un pauvre film de rhodoïd noir au niveau des yeux, on ne peut pas dire que ces derniers soient bien protégés des LED bien trop puissantes pour l’occasion. Bref c’est un no go pour moi.

Masque LED, Reakoo, 44,99€

Et voilà, le livre sur les masques LED se ferme. Mais ça n’est absolument pas la fin des guides d’achat. D’après vous, quels seront les prochains produits que la rédaction beauté de Mad va tester ?

Réponse au prochain épisode !

À lire aussi : J’ai testé la brosse à dents électrique Y-Brush et quel gain de temps !