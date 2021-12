Le « Moisture Sandwiching », cette technique venue de Corée qui promet une peau glowy comme jamais

L’hydratation fait partie des principaux piliers d’une bonne routine beauté. Et les beautystas coréennes ont imaginé la technique du « Moisture Sandwiching », en français : le sandwich d’hydratation. Décryptage.

La déshydratation cutanée fait partie des principales problématiques de peau actuelles. Et pour cause : notre épiderme est constamment soumis à la pollution, au stress, à la fatigue, aux variations hormonales, aux changements de températures et… pire que tout : aux routines beauté trop agressives qui viennent décaper la barrière cutanée !

Bref, que ça vienne de nous ou de l’environnement, la peau prend grave cher. Elle devient ainsi fragile, sensible, réactive et cerise sur le gâteau : elle se déshydrate.

Un problème qui n’est pas facile à reconnaître puisque la déshydratation est souvent confondue soit avec de la sécheresse, soit avec une peau mixte puisque certaines zones peuvent surproduire du sébum. Résultat : on utilise des produits non appropriés dans l’espoir de pouvoir retrouver notre peau d’avant… Le tout, sans forcément savoir que ce sont elle a réellement besoin, c’est principalement de l’eau.

Si vous vous reconnaissez, réjouissez-vous : un rituel tout droit venu de Corée explose en ce moment sur les réseaux. Son nom ? Le « Moisture Sandwiching ».

Le « Moisture Sandwiching » est une méthode qui permet de booster le taux d’hydratation de la peau. Comment ? En appliquant tous vos soins directement sur peau humide, seulement trois secondes après avoir lavé votre visage sans le sécher (une technique qui nous vient, elle aussi, tout droit de Corée) !

Le but : permettre à la peau d’absorber un maximum d’eau et, dans un deuxième temps, habiliter aux actifs de pénétrer en profondeur.

Si vous voulez aller encore plus loins dans ce concept d’hydratation, vous pouvez même ajouter une huile de soin en fin de routine. Non pas pour nourrir la peau (même si ça peut être un véritable plus) mais pour emprisonner l’eau dans les tissus cutanés de façon à ce qu’elle ne s’échappe pas. Malin.

« Cette technique consiste à humidifier votre peau, à appliquer un produit à base d’humectant, puis à appliquer un baume occlusif. Elle est conçue pour garantir que suffisamment d’eau pénètre dans la peau et que rien ne s’en échappe », explique le dermatologue Kiran Sethi à Vogue US avant de continuer :

« En mettant des produits plus légers et plus aqueux sur la peau humide, puis en superposant quelque chose de plus épais, l’eau reste emprisonnée plus longtemps, ce qui permet de garder une peau plus hydratée et rebondie. »